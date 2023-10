La estrategia de La China Suárez para defenderse de la magia negra: «Sé quien fue»

La China Suárez reveló qué estrategia usa para defenderse de la «magia negra». La modelo y actriz realizó un vivo en Instagram y allí se refirió al tema.

«Hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar”, explicó La China en sus redes sociales. Segundos después advirtió que no le tiene miedo de la situación pero que sí se preocupó por deshacer la supuesta macumba.

«¿Qué vaya a un curandero? No, me da miedo«, reveló durante el vivo La China al interactuar con sus seguidores.

Si bien La China Suárez en ningún momento se animó a responder quién cree que fue la persona que le habría hecho esta macumba, aclaró: “Sé quién fue, porque soy pisciana. Y sé que al que la hace, le vuelve. Pero bueno…”, disparó.

La también cantante confesó que recurrió a diferentes especialistas en el tema y que en su casa tiene distintos objetos para alejar la magia negra, como un recipiente repleto de caramelos y un artefacto para apagar las velas.

La China Suárez contó que actividad disfruta mucho hacer

La China Suárez dejó en claro que descansar es una de las actividades que más disfruta hacer. “Me tocó filmar a la tarde, tenemos jornada nocturna. ¿Y saben qué pienso? Cuánto mejor persona soy cuando no madrugo”, aseguró la actriz.

La China contó también que tuvo que llevar a sus hijos a la escuela pero una vez que lo hizo volvió a su casa para dormir.

“Yo sé que dicen que hay que despertarse a las 5 de la mañana para ser exitoso, pero no saben lo feliz que soy, cuánto más feliz soy y posta mejor persona”, cerró La China.