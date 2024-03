La feroz pelea entre Laura Ubfal y Sol Pérez en Gran Hermano: «No me encasilles»

Los analistas de Gran Hermano debatieron sobre la eliminación de Sabrina, con la exparticipante en el estudio. En ese contexto hubo una feroz discusión entre Laura Ubfal y Sol Pérez.

Lo primero que le preguntó Santiago del Moro a Sabrina fue si estaba «acomodada». También le remarcaron que se habían dicho demasiadas cosas sobre ella, inclusive se la había vinculado con un productor del reality.

“Yo quiero decir que no coincido en absoluto con lo que están diciendo Sol Pérez y Ceferino Reato porque me parece discriminador tratar a Sabrina como que es linda”, se quejó la periodista de Intrusos.

Pero Sol respondió: “Yo dije que le inventaron un casting sábana, se meten con lo que ella hace en su vida privada”.

El cruce entre Laura Ubfal y Sol Pérez en Gran Hermano

En otro tramo del programa, Laura Ubfal le dijo a Sol Pérez que le encontraba similitudes con Sabrina, la participante que habían expulsado: “Yo creo que te estás identificando porque sos una chica divina y maravillosa y laburante como pocas”.

Sin embargo a Sol Pérez no le gustaron los dichos de la periodista: “No me encasilles en ningún lado, Laura. Mostrá la agenda con la que viniste, una agenda así de grande Furia”.

“Cuando vos haces sentir mal a alguien, y todos entendimos lo mismo, me parece que lo mejor, como una buena mujer, es pedir disculpas. Yo jamás haré sentir mal a un compañero de trabajo y si alguna vez lo hice le pido disculpas”, dijo Sol.

Santiago del Moro le preguntó a Ubfal si tenía ganas de pedir perdón, pero ella se negó: “¿Sabés por qué no te pido disculpas? Porque no entendiste”.