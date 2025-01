La foto en común que Mauro Icardi tiene con Wanda Nara y la China Suárez en Milán

Bajo la majestuosa sombra de la Catedral de Milán, el futbolista Mauro Icardi compartió un momento especial la China Suárez. El lugar elegido para esta fotografía y una declaración de amor, fue La Piazza del Duomo, la plaza principal de Milán, conocida por ser el corazón geográfico, artístico, cultural y social de la ciudad.

La foto que Mauro Icardi comparte con Wanda Nara y la China Suárez en Milán

La imagen, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, muestra a Icardi y Suárez tomados de la mano, evocando una escena similar que el futbolista ya había protagonizado años atrás en el mismo lugar, pero junto a su exesposa, Wanda Nara. La elección de este escenario para la foto no pasó desapercibida, ya que evoca recuerdos y comparaciones entre ambas relaciones.

La visita de Icardi a Italia no fue solo de placer; también tuvo un matiz legal, ya que el futbolista fue convocado por la justicia italiana en el marco de una de las numerosas disputas legales que mantiene con Wanda Nara. Sin embargo, Mauro aprovechó la ocasión para dejar una huella romántica en sus redes sociales.

La declaración de amor de Mauro Icardi a la China Suárez en su viaje a Italia

En un acto de amor público, Icardi escribió en sus historias de Instagram: «Camminare per le vie di milano, mano nella mano, come se il tempo si fermasse solo per noi» (Caminando por las calles de Milán, de la mano, como si el tiempo se detuviera solo para nosotros). Posteriormente, dedicó un post en su feed con una declaración aún más poética: «Bajo el cielo de Milán, con la lluvia y contigo, la vida es como un poema».

Estas palabras y la elección del lugar para la foto no solo hablan de un momento personal entre Icardi y Suárez, sino que también marcan un capítulo más en la vida pública y privada del futbolista, siempre muy relacionada con los momentos que vivió con su ex pareja Wanda Nara.