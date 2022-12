La fuerte pelea entre Romina y Agustín en la casa de Gran Hermano 2022

La convivencia se hace cada vez más complicada en la casa de Gran Hermano 2022. Esta vez Agustín y Romina volvieron a cruzarse en una de las habitaciones… y se dijeron de todo.

“Una v… la charla”, lanzó Frodo luego de una reunión. “Esto que está haciendo es porque siguen faltando el respeto, y yo sé quiénes son las personas que lo siguen haciendo. Y la verdad que a mí me sorprende muchísimo la actitud de los jóvenes”, agregó. Romina sin dudarlo lo enfrentó: “¿Yo, por ejemplo, alguna vez te falté el respeto?”. “Sí, un montón de veces”, contestó Agustín y dio pie a un picante ida y vuelta.

“Vos lo sabés muy bien”, siguió Agustín y agregó: “¿Ahora te lo tengo que contar a vos para que me vengas a pedir disculpas si te digo que me faltás el respeto?”. «Qué te hacés, boludo? Vas con todos los chiquitos para comerle la cabeza. ¿Te creés superior, boludo? Ayer dijiste ‘yo les vengo a ganar a todos ustedes’, haciéndote el vivo”, le dijo picante Romina.

“Y no sos sincero”, continuó la exdiputada. «Cuando hablaste acá dijiste ‘el marido y ella que se robaban todo’, ¿por qué no me lo dijiste en la cara, mentiroso? ¿Qué sos inteligente, estratega? ¿Qué tan estratega sos de venir y hablarme mal de él, del lleva y trae de hablar mal de todos? ¿Mirar a las chicas y mirarles las bombachas?”, añadió Romina.

“Te la pasás hablando de todo con aquel, con el grandote, te la pasás hablando de todo”, continuó Agustín. “Ojalá que la gente te saque, porque vos no te merecés estar en la final. Yo si voy a placa y la gente me tiene que sacar me voy feliz, tengo mi hija y tengo una vida, vos no tenés una vida”, disparó Romina.

Los insultos no tardaron en aparecer y Romina sentenció: “Con vos no pierdo, cuando salgas de acá van a ver lo que sos vos, embrollero”, señaló enojada Romina.

“Pero soy un tipo leal y tengo palabra (…) La que no se quiere ir de acá porque tiene problemas afuera sos vos, no yo”, cerró Agustín.

Gran Hermano 2022: ¿hubo fraude?

Apenas se anunció que María Laura Álvarez, La Cata, había sido eliminada las redes explotaron contra Daniela. Indignados los usuarios acusaron a la producción de Gran Hermano 2022 de «fraude».

Si bien Cata se había ganado la crítica del público por sus actitudes, los internautas esperaban que en la placa final estuvieran Nacho y Daniela. Sin dudas el resultado causó revuelo y los fanáticos de la casa se volcaron a las redes sociales para expresar su malestar.