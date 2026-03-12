La fuerte queja de Luis Novaresio al aire: “Paguemos un zoom premium, pongamos unos pesos»

El periodista Luis Novaresio protagonizó un momento inesperado al aire cuando, en medio de un móvil en vivo desde Israel, apareció en pantalla el aviso que indica el final del tiempo de uso de la versión gratuita de Zoom.

La situación ocurrió mientras se realizaba un móvil desde Israel y, de repente, se mostró el clásico cartel que advierte que la reunión está por finalizar por usar la versión gratuita de la plataforma.

Al notar el mensaje, Novaresio reaccionó con ironía y lanzó una queja en vivo dirigida a la producción del programa.

Los dichos de Novaresio

“Paguemos un Zoom premium, pongamos unos pesos”, dijo el periodista, entre risas, al advertir que la comunicación podía cortarse en cualquier momento.

El comentario generó un momento distendido en el programa, aunque también dejó en evidencia un problema técnico que suele aparecer cuando se utilizan cuentas gratuitas de la plataforma, que limitan la duración de las videollamadas grupales.

El episodio rápidamente llamó la atención de los televidentes y usuarios en redes sociales, donde el fragmento comenzó a circular por lo inusual de la escena: un aviso técnico interrumpiendo un móvil televisivo internacional en plena transmisión

Más allá del inconveniente, el programa logró continuar con la cobertura desde Israel, aunque el comentario de Novaresio quedó como uno de los momentos más comentados de la emisión.