La furiosa reacción de un periodista al escuchar a una diputada de Grabois decir que no leyó la Ley Ómnibus

La diputada Natalia Zaracho, cercana al referente social Juan Grabrois, fue protagonista de una polémica declaración durante el debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. En medio de la discusión en comisiones confesó que no terminó de leer el proyecto que envió el presidente Javier Milei.

“Tampoco tuvimos tiempo de leer todo”, expresó, lo que generó una ola de reacciones en las redes sociales.

Sin embargo, uno de los mas enojados fue el periodista Sergio Figliuolo, «Tronco». Durante una transmisión en vivo de Humo Industrial en Neura despachó su ira contra la legisladora de Unión por la Patria.

Durante su discurso, Zaracho hizo hincapié en el artículo 210, que refiere a la Secretaría de Integración Social y Urbana, y aseguró: “Van a desfinanciar esa política, una política que le llegó a más de 4 millones de personas. Hoy en día hay 120 proyectos, 800 en curso, y esto afecta a 1.200 barrios populares. Yo sé que eso capaz no les importa a todos porque no saben y hablan de un lugar de comodidad. Pero ¿Saben lo que es vivir en un lugar donde no hay comodidad, no hay luz ni cloacas? Es importante discutir cómo nos están saqueando. Yo lo que quiero preguntar es si van a financiar eso. Y hoy… porque tampoco tuvimos tiempo de leer todo… ¿Vieron que buena persona se puede ser más? Bueno, mala persona también se puede ser más. Quieren financiar esta políticas cobrando a los que vayan a protestar. ¿Es un chiste?”.

💥TRONCO EXPLOTA CON ZARACHO💥



El espécimen intervino en las Comisiones del Congreso, pero es demasiado para la psíquis de una persona normal…



No pudo leer 400 hojas en 20 días [que es su trabajo y muy bien remunerado, por cierto].



Un papelón.#NeuraMedia pic.twitter.com/FagYXrh1tm — Conspirabolico. (@conspirabolic) January 10, 2024

Ese corte de video fue transmitido durante el programa, quien expresó visiblemente enojado: “Hace 20 días que tenes la ley ahí ¿Cómo no la leíste?”. El periodista pidió que repitieran al menos tres veces las declaraciones de la legisladora kirchnerista mientras él gritaba y golpeaba la mesa. “400 hojas en 20 días ¿Cómo no tuviste tiempo?”, insistía el periodista mientras su compañero replicaba: “Tiene otras prioridades”.

“Ponelo de vuelta, ponelo de vuelta”, insistió Tronco y repitió irónicamente: “20 días, 20 días, 20 días. ‘No tuvimos tiempo de leer’, dice. Caradura.”.

Natalia Zaracho protagonista de una pelea durante un partido de fúbtol

Hace pocos días, Zaracho fue protagonista de una llamativa pelea durante un partido de fútbol 5 femenino disputado en Lomas de Zamora. En el video, que se conoció a finales del diciembre, se observa a la diputada en el centro de la disputa, agarrando a otra mujer sin dejarla que levante la cabeza.

Al observar la grabación, los usuarios reconocieron que se trataba de la actual diputada de Unión por la Patria y repudiaron su accionar. Además, la propia persona que filmaba el hecho soltó una frase con cierto tono irónico: “Ahí está la gran diputada”.

“A raíz de los videos que están circulando, quiero decir que estaba viendo un partido de fútbol femenino de mi sobrina y se empezaron a pelear. El grupo que estábamos mirando lo que hicimos fue intentar separar para que no se lastimen. En toda la sociedad y en los barrios esta situaciones de violencia vienen creciendo. Tenemos que trabajar para que no exista más violencia en los clubes de barrio”, explicó la legisladora en sus redes sociales, luego de que las imágenes se hicieran virales.

Con información de Infobae