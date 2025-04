La guerra del streaming: Nico Occhiato volvió a defenderse de las acusaciones de Migue Granados

Migue Granados y Nico Occhiato oficializaron la guerra del streaming, tras tener un tenso cruce en X (Twitter) donde volaron acusaciones de usar bots. El empresario dueño de Luzu aseguró que la figura de OLGA le mando bots para «ensuciarlo», mientras que Granados aseguró que no necesita hacer eso. Ahora, el exconductor de Combate subió una «prueba» de que su canal recibe «ciberataques».

«Claramente nos están intentando ensuciar»: Nico Occhiato mostró «pruebas» de que la competencia le manda bots

Los «bots» en los programas de streaming son un secreto a voces. Todos los canales, desde Bondi hasta Blender, han sido acusados de usarlos o de enviarlos a la competencia para hacerlos quedar mal. Esta vez, una supuesta víctima de esta estrategia fue LUZU TV, el canal de Nicolás Occhiato.

El medio Real Time publicó en X, que en minutos, sin cambiar su contenido, el canal subió en visualizaciones estrepitosamente, pasando de 43.000 visitas a 60.000 en cuestión de minutos. El empresario cabecilla del streaming se defendió. “(…)Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo… No nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números”, lanzó.

Migue Granados, figura principal de OLGA, decidió tirar «un palito» a su competidor. “Chicos disimulen ¿En un minuto?”, escribió en X(Twitter). “Entró la balubi”, agregó luego sumando un meme. A Occhiato no le gustó nada la actitud del conductor, y compartió un vídeo donde admitiría ser capaz de «perjudicar» a la competencia.

“Digamos que es un tipo ejemplar», comenzó diciendo Granados en Paren a Olga, planteando una situación hipotética. «Tiene una hamburguesería y enfrente está su competencia. Pasa una cucaracha por la hamburguesería de la competencia, le saca una foto y la viraliza en las redes para perjudicarlo. Yo tengo esa maldad y no me considero buen tipo”, expresa en el video que compartió el creador de Luzu.

“Listo. Ya entendí todo”, escribió el conductor de Nadie Dice Nada en el clip. El ex Últimos Carturchos no se quedó callado y contestó: «Ese video que subió una usuaria que seguís, es de un tema que venimos hablando hace meses. Y nosotros no te pusimos bots, porque no sabemos como hacerlo Nico. Lo que sí sabemos hacer es buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios…».

Minutos después, el hijo de Pablo Granados cerró la «noche tuitera» con otro posteo. «Están infumables las nenas, me voy a leer Rayuela», escribió referenciando al escritor Julio Cortázar. Sin embargo, Occhiato no se quedó con los brazos cruzados y este miércoles mostró un gráfico que compara sus visualizaciones.

«Buen día, sólo paso a dejar asentado que arrancaron esta mañana mandándonos bots de vuelta jaja, fíjense que la línea punteada es la audiencia de ayer y la línea roja la de hoy», comenzó explicando. «Nosotros no tenemos la necesidad de hacer esto porque tenemos una comunidad real. Claramente nos están queriendo ensuciar», aseguró. ¿Continuará la guerra?