Guerra de streamings: Migue Granados desató la polémica nuevamente sobre el rating de Luzu TV

El empresario y streamer Migue Granados, líder de OLGA, encendió nuevamente la controversia al publicar un tuit cuestionando el repentino aumento de audiencia en Luzu TV, el canal comandado por Nicolás Occhiato.

Qué dijo Migue Granados sobre el rating de Luzu Tv, canal de Nicolás Occhiato

“Chicos disimulennn! En un minuto!?”, escribió Granados, insinuando posibles maniobras para inflar las visualizaciones.

El comentario surge en medio de debates sobre cómo grandes canales generan audiencia, con acusaciones de contratar bots o mantener transmisiones activas para acumular vistas del día anterior. Según datos, Luzu TV pasó de 43k espectadores a las 15:15 a 60k a las 15:25, un aumento de 17k en minutos, sin cambios en el contenido y en un horario donde suele bajar la audiencia.

La publicación de Granados no pasó desapercibida y desató una ola de críticas por parte de los seguidores de Luzu TV, quienes defendieron a Occhiato.

Martín Garabal opinó sobre la disputa entre Luzu TV y Olga

El escándalo se desató cuando el programa «Tarde Tartulia» de Luzu TV se mudó con todo su equipo a Olga. Ante el tenso panorama, Martín Garabal, pionero en el formato, dio su opinión.

Ante estas repentinas salidas se desató el drama en X (Twitter) entre los fanáticos de ambos canales y muchos trataron a Elizalde y Benza de traidores. Ante esto, Martín Garabal, quien junto a Migue Granados fue pionero en el streaming con «Últimos Cartuchos», dio su opinión.

“Que te guste más la escenografía, que te guste más que te digan una cosa u otra. No es una banda de amigos ad honorem ni una cooperativa. ¡Son trabajos!”, comenzó diciendo el actor de División Palermo, en vivo por Luzu.

“La gente entonces dice ‘Uy, la paso re bien acá pero me gustaría que mis amigos ganen más, o me gustaría hacerlo acá, me gustaría hacerlo allá’ y se van. Pueden sacar las conclusiones que quieran pero no deja de ser un video de Youtube al que le das play, en vivo u on demand”, desdramatizó el streamer.