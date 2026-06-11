La hija de Abel Pintos se mudó a Australia y explicó por qué dejó la Argentina

Guillermina Pintos, la hija mayor del cantante y Mora Calabrese, compartió detalles de su nueva vida en Australia y reveló por qué eligió mudarse a miles de kilómetros de su familia.

Aunque Abel Pintos suele mantener un perfil muy reservado cuando se trata de su vida personal, en los últimos días una de las integrantes de su familia llamó la atención en las redes sociales. Se trata de Guillermina Pintos, su hija mayor, quien decidió dejar Argentina para comenzar una nueva experiencia en el exterior.

Según contó la joven a través de sus historias de Instagram, actualmente vive en Sídney, Australia, donde se encuentra enfocada en un objetivo muy concreto: perfeccionar su inglés y sumar una experiencia internacional a su formación. Según informó PrimiciasYa, la joven eligió instalarse temporalmente en ese país para continuar sus estudios en un reconocido instituto especializado en idiomas.

Por qué Guillermina eligió Australia

A sus 18 años, Guillermina explicó que se encuentra estudiando en el campus internacional de EF Sydney, una institución educativa que recibe estudiantes de distintos países del mundo.

«Buenas noches para mí. Estoy estudiando inglés en el campus internacional de EF Sydney«, contó desde sus redes sociales, donde suele compartir postales de su nueva rutina lejos de casa.

La experiencia no es nueva para ella. De acuerdo con lo publicado por PrimiciasYa, esta es la segunda vez que realiza un viaje educativo al exterior.

«Viajé por segunda vez. Ya fui estudiante en EF Santa Bárbara y elegí EF Sydney como mi segundo destino«, explicó la hija del artista.

Cómo es su nueva vida lejos de Argentina

Además de responder preguntas sobre sus estudios, Guillermina también mostró algunos aspectos cotidianos de su nueva etapa en Australia.

Ante la consulta de uno de sus seguidores sobre cómo estaba viviendo esta experiencia, la joven aseguró que atraviesa un gran momento personal.

«Súper bien, gracias. Estoy muy contenta y agradecida de haber podido viajar«, expresó.

Sin embargo, también compartió una divertida confesión relacionada con la independencia y las tareas domésticas.

«Un poco aburrida de cocinar igual, no voy a mentir«, reconoció con humor.

La familia de Abel Pintos, siempre lejos de los flashes

Abel Pintos y Mora Calabrese construyeron una familia alejada de la exposición mediática. Juntos tienen tres hijos: Guillermina, Agustín y Rosario, y rara vez comparten detalles de su intimidad.

Por eso, las publicaciones de Guillermina despertaron interés entre los seguidores del cantante, que pudieron conocer un poco más sobre el presente de la joven y esta aventura que la llevó a instalarse temporalmente en uno de los destinos más elegidos por estudiantes de todo el mundo.

Mientras continúa con sus estudios y su adaptación a la vida en Australia, Guillermina disfruta de una experiencia que combina aprendizaje, independencia y crecimiento personal, a miles de kilómetros de la Argentina.