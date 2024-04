La hija de Bruce Willis mostró una conmovedora foto del actor y generó conmoción

El actor Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, a partir de ese momento fueron pocas las veces que se lo vio en público. En esta ocasión, el actor reapareció para el cumpleaños de su nieta y se lo pudo ver en una foto en primer plano que conmocionó a todos.

Rumer Glenn Willis, la hija del actor, posteó en sus redes sociales parte del festejo por el primer año de la pequeña. En este contexto, se conocieron varias fotos de la familia en este día tan especial

Una de las imágenes, conmovió al público, ahí se lo puede ver a Bruce Willis alzando en brazos a su pequeña nieta. Si bien no se puede ver su cuerpo, ni la totalidad de su rostro sí se puede apreciar todo un perfil de él con la mirada un tanto perdida, junto a la bebé.

Es que si bien tiene a su pequeña nieta en brazos, Bruce Willis no la mira, sino que mira adelante. Esto, sumado a que en la foto de su perfil izquierdo se puede ver cómo el paso del tiempo y la enfermedad comenzaron a afectarlo.

Según trascendió, el actor casi no puede comunicarse de forma verbal con nadie debido de la demencia frontotemporal. Tras conocer su estado de salud y ver cómo se encuentra hoy, su público que lo ha disfrutado durante tantos años en sus películas, se vio profundamente conmovido.

Un amigo de Bruce dio detalles de su estado de salud

Glenn Gordon Caron, amigo íntimo de Bruce Willis, realizó una entrevista y contó cómo se encuentra actualmente. Tanto es así, que marcó cómo suelen ser los encuentros que tienen.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, expresó desde el dolor.

Qué es la demencia frontotemporal

La demencia frontotemporal, el cuadro que atraviesa el protagonista de «Duro de matar», es una enfermedad cruel de la cual se conoce poco pero que puede afectar a cualquiera.

En las personas mayores de 60 años, esta es la forma más común de demencia y se cree que podría afectar a más gente de la que se está al tanto ya que su diagnóstico lleva muchos años.

Este mal impacta en los lóbulos frontal y temporal del cerebro y consta de un grupo de transtornos cerebrales que genera alteraciones en la personalidad, la conducta y el lenguaje, según detalla Mayo Clinic.