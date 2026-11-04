Conmoción por Daniel Bifulco: revelaron quién lo encontró sin vida y qué ocurrió en su casa

La muerte de Daniel Bifulco, el humorista que alcanzó la popularidad como uno de Los Jaimitos de Videomatch, generó conmoción en el mundo del espectáculo. El actor tenía 56 años y fue encontrado sin vida en su domicilio durante las últimas horas.

Este miércoles 4 de noviembre se conocieron nuevos detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento y, especialmente, quién fue la persona que lo encontró muerto en su casa.

Quién encontró sin vida a Daniel Bifulco en su casa

Según informó PrimiciasYa, fue la madre de Daniel Bifulco quien lo encontró sin vida en su vivienda, ubicada en el barrio porteño de Villa Urquiza.

La información fue ampliada por el humorista Alfredo Silva, amigo del artista, quien confirmó lo ocurrido en declaraciones a TN Show.

Silva explicó que la madre de Bifulco lo había encontrado en el piso de su casa y señaló que personal de la Policía Científica intervino en el lugar.

También indicó que estaba previsto que el cuerpo fuera entregado a la familia al día siguiente para organizar su despedida.

La noticia del fallecimiento había sido difundida inicialmente por el periodista Pablo Layús durante la mañana del miércoles.

De qué murió Daniel Bifulco, el Jaimito de Videomatch

Las primeras versiones señalaron que Daniel Bifulco habría sufrido un infarto mientras se encontraba en su domicilio.

Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente la causa de su fallecimiento.

Alfredo Silva mencionó que inicialmente se hablaba de un paro cardíaco, aunque todavía no se habían difundido conclusiones médicas definitivas.

La inesperada muerte del humorista provocó numerosos mensajes de despedida de amigos y colegas.

Quién era Daniel Bifulco y su paso por Los Jaimitos

Daniel Bifulco integró Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, el recordado trío humorístico que alcanzó popularidad en Videomatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli.

Caracterizados como chicos traviesos, los tres artistas interpretaban canciones con letras modificadas, bromas y dobles sentidos que se convirtieron en una marca del ciclo.

Durante 2026, Los Jaimitos volvieron a reunirse para participar de Infobae Mundial, el programa especial de Tinelli durante el Mundial de fútbol.

Bifulco también tenía proyectos teatrales para los próximos meses, entre ellos presentaciones previstas en Mar del Plata.

Su muerte a los 56 años sorprendió a sus compañeros y seguidores, que comenzaron a despedirlo con mensajes de cariño y recuerdos de su trayectoria artística.