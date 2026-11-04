De qué murió Daniel Bifulco, el Jaimito de Videomatch: tenía 56 años y lo encontraron sin vida en su casa

La muerte de Daniel Bifulco, uno de los recordados integrantes de Los Jaimitos de Videomatch, generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino. El actor y humorista tenía 56 años y fue encontrado sin vida en su domicilio. Mientras se esperan mayores precisiones sobre las circunstancias de su fallecimiento, trascendieron las primeras versiones sobre lo ocurrido.

Según informó Ciudad Magazine, la muerte del humorista se conoció este miércoles 4 de noviembre de 2026. La noticia fue difundida inicialmente por el periodista Pablo Layús y confirmada por un amigo del artista.

De qué murió Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos

De acuerdo con las primeras informaciones, Daniel Bifulco habría sufrido un infarto en su vivienda, donde posteriormente fue encontrado sin vida.

Sin embargo, la causa de su fallecimiento todavía no fue confirmada oficialmente y hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La noticia provocó tristeza entre quienes compartieron su trayectoria artística y entre los seguidores del histórico programa de Marcelo Tinelli.

La emotiva historia de Daniel Bifulco: el día que nació su hija y debutó en Videomatch

Una de las anécdotas más especiales de la vida del humorista está relacionada con el nacimiento de su hija Luciana y el debut de Los Jaimitos, dos acontecimientos que ocurrieron el mismo día.

En una entrevista que fue recuperada tras su fallecimiento, Bifulco recordó que el 5 de abril de 2001 tenía previsto acompañar el nacimiento de su hija mediante una cesárea programada. Sin embargo, también debía participar de una grabación para el programa de Marcelo Tinelli.

Ante la posibilidad de que no pudiera asistir, la producción comenzó a buscar un reemplazante. Pero sus compañeros, Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, encontraron una solución para que no quedara afuera del proyecto.

Los tres se reunieron a las cinco de la mañana para grabar el material antes de que Bifulco tuviera que trasladarse al sanatorio.

Una vez terminada la grabación, una camioneta lo llevó directamente al hospital, donde nació Luciana.

Pero la jornada todavía no había terminado: después de convertirse en padre, Bifulco también participó del debut televisivo de Los Jaimitos.

El humorista siempre recordó aquel día con especial emoción y destacó el gesto de sus compañeros, que hicieron posible que pudiera estar presente en ambos acontecimientos.

Quién era Daniel Bifulco y cómo surgieron Los Jaimitos

Daniel Bifulco alcanzó gran popularidad gracias a Los Jaimitos, el trío humorístico que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en Videomatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli.

El grupo se caracterizaba por interpretar a tres chicos traviesos que cantaban canciones infantiles con letras modificadas, bromas y dobles sentidos.

Sus intervenciones se convirtieron en uno de los segmentos recordados del ciclo, que marcó una época en la televisión argentina.

Con el paso de los años, Los Jaimitos continuaron vinculados al público a través de espectáculos y reencuentros, además de compartir recuerdos de aquella etapa en las redes sociales.

En junio de 2026, los tres humoristas volvieron a reunirse para participar en Infobae Mundial, el programa especial de Marcelo Tinelli durante el Mundial de fútbol.

La muerte de Daniel Bifulco a los 56 años deja una historia ligada al humor televisivo argentino y una anécdota familiar particularmente emotiva: el día en que nació su hija también comenzó uno de los proyectos más importantes de su carrera.