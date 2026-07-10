La historia detrás de las vendas de Enzo Fernández: por qué llevan escrita la frase «Enzo niño»

Quienes siguen de cerca a Enzo Fernández seguramente habrán notado un detalle que se repite en cada uno de sus partidos: las vendas que lleva en ambas muñecas con la inscripción «Enzo niño». Lejos de ser una protección física o una simple cábala, esas cintas cumplen una función vinculada con la preparación mental del futbolista.

Según explicó Vía País, el mediocampista de la Selección Argentina utiliza este recurso como un «anclaje», una técnica ampliamente empleada por deportistas de alto rendimiento para recuperar la concentración y gestionar la presión durante la competencia.

Qué son los «anclajes» que utilizan los deportistas de élite

La especialista en neurociencia, bienestar y alto rendimiento Florencia Bondorevsky explicó, en una entrevista con La Nación Play, que los anclajes son herramientas que ayudan al cerebro a volver rápidamente a un estado de foco cuando aparecen la ansiedad, las distracciones o el estrés.

En el caso de Enzo Fernández, la frase «Enzo niño» funciona como un recordatorio personal que lo conecta con sus orígenes, sus sueños y la motivación que lo llevó a convertirse en futbolista profesional.

La técnica puede adoptar distintas formas: una palabra, un gesto, una respiración, un movimiento repetitivo o incluso un objeto con un significado especial.

Por qué tocar una venda puede ayudar a concentrarse

De acuerdo con Bondorevsky, cuando un deportista repite una acción asociada a un momento de confianza o éxito, el cerebro aprende a vincular ese estímulo con un determinado estado mental.

Por eso, al mirar o tocar las cintas de sus muñecas, Enzo puede regresar mentalmente a ese lugar emocional que representa su infancia y recuperar la concentración en medio de un partido de máxima exigencia.

La especialista explicó que este mecanismo permite interrumpir el funcionamiento automático del cerebro y favorecer respuestas más conscientes frente a situaciones de presión.

El ejemplo de Rafael Nadal

Bondorevsky también recordó que este tipo de estrategias no son exclusivas del campeón del mundo con la Selección Argentina.

Uno de los casos más conocidos es el del extenista español Rafael Nadal, famoso por repetir una serie de movimientos antes de cada saque. Aunque durante años fueron interpretados como simples manías o rituales, el propio deportista explicó que esas rutinas le permitían enfocarse y preparar mentalmente cada punto.

Según la especialista, estos hábitos ayudan a que la mente deje de lado las distracciones y vuelva a conectarse con el objetivo principal.

Entrenar la mente también forma parte del alto rendimiento

La experta sostuvo que el cerebro tiende a funcionar en «piloto automático» gran parte del tiempo, por lo que desarrollar herramientas como los anclajes permite crear nuevos hábitos y fortalecer la capacidad de concentración.

En ese sentido, destacó que muchos atletas recurren a respiraciones profundas, palabras clave, gestos específicos o recuerdos positivos para activar rápidamente una mentalidad competitiva.

En el caso de Enzo Fernández, la inscripción «Enzo niño» representa mucho más que una frase escrita sobre una venda: es un recordatorio permanente del camino recorrido y una herramienta psicológica que lo ayuda a competir al máximo nivel.