Los dueños del club de Leo Messi y una firma italiana llegan al país con Argentina LNG: ¿Quienes son y cuál es su historia?

Las firmas internacionales Pumpco y Bonatti ganaron este jueves la licitación para la construir el ducto de mayor diámetro que jamás se haya hecho en el país, vinculado al proyecto exportador Argentina LNG, que llevan adelante YPF junto a sus socias, la italiana ENI y la saudí XRG.

Las obras contemplan un gasoducto y un poliducto de 527 kilómetros, que conectarán Vaca Muerta (específicamente la Meseta de Buena Esperanza, en Neuquén) con la terminal marítima de Sierra Grande, en Río Negro. Se trata de un paso clave para la iniciativa que busca llevar el GNL a los mercados internacionales.

Ambas empresas que integran el consorcio contaron con el respaldo de la nacional Contreras Hermanos, y desarrollaran infraestructura en nuestro país primera vez en su historia, motivo por el que es pertinente saber de dónde vienen, cuál es su trayectoria y quienes están detrás de las mismas.

La trayectoria del consorcio detrás del ducto de Argentina LNG

La firma que puede sonar más familiar para los argentinos es Pumpco, una de las principales constructoras de ductos en Estados Unidos. Es una subsidiaria de MasTec, liderado por los hermanos Jorge Mas (presidente) y José Mas (director ejecutivo). Se tratan nada menos que los principales accionistas del Inter Miami, donde juega Lionel Messi hace tres años.

MasTec brinda servicios de instalación, construcción y mantenimiento de infraestructura energética de servicios públicos y comunicaciones. Fue fundada por su padre, Jorge Mas Canosa, un cubano-estadounidense opositor al régimen de Fidel Castro, que llegó al país norteamericano después de la revolución cubana.

Ambos heredaron la firma después del fallecimiento del empresario en 1997, y varios años después adquirieron Pumpco en 2008, una empresa especializada en la construcción de oleoductos y gasoductos con sede en Giddings, una ciudad de Texas. La compra se realizó por un valor de 44 millones de dólares, en el marco de su estrategia de diversificación y expansión.

Jorge (izquierda) y José Mas (derecha) junto a Messi. Foto: Agencia EFE.

El Inter Miami fue fundado por el famoso exfutbolista David Beckham, junto con Marcelo Claure y Masayoshi Son, y en 2018 logró integrarse a la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos. Posteriormente, en 2021, los hermanos Mas se convirtieron en propietarios mayoritarios del club tras adquirir las acciones de los empresarios de origen boliviano y japonés respectivamente.

La otra firma que integra el consorcio no tiene una historia tan cercana a Argentina, pero tiene una amplia trayectoria dentro del sector. Bonatti fue fundada en Italia en 1946, tiene sede principal en Parma, y se especializa en servicios de Ingeniería, Suministro y Construcción (EPC), operación y mantenimiento para la industria del petróleo y el gas. El actual CEO de la compañía es Andrea Colombo.

Ambas empresas construirán por primera vez en el país, pero todavía queda un paso extra para que puedan iniciar las obras en Neuquén y Río Negro, ya que deben esperar a que se apruebe la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) para la primera etapa de Argentina LNG.