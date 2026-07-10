Lujo silencioso: el sillón viral que eligieron el Cuti Romero y Enzo Fernández para decorar sus casas

Las casas de Cristian «Cuti» Romero y Enzo Fernández tienen más en común que su vínculo con la Selección Argentina. Ambos eligieron incorporar a sus livings uno de los muebles más buscados del momento: el Cloud Couch, un sillón modular que se convirtió en un ícono del llamado «lujo silencioso», una tendencia que domina el diseño de interiores y apuesta por la elegancia sin excesos.

Con líneas limpias, materiales nobles y una estética minimalista, este tipo de sofá se transformó en una de las piezas favoritas de arquitectos, diseñadores y celebridades de todo el mundo.

Qué es el «lujo silencioso» que marca tendencia en decoración

El concepto de quiet luxury o lujo silencioso dejó de ser exclusivo de la moda para instalarse con fuerza en el interiorismo. La tendencia propone ambientes sofisticados a partir de la calidad de los materiales, el confort y una paleta de colores neutros, evitando los elementos recargados o las piezas llamativas.

En este estilo predominan los tonos beige, blanco, arena y gris, las texturas suaves, las formas orgánicas y el mobiliario de gran tamaño que invita al descanso sin perder elegancia.

Más que exhibir objetos costosos, la propuesta busca crear espacios atemporales, luminosos y funcionales.

El Cloud Couch, el sillón elegido por el Cuti Romero y Enzo Fernández

El gran protagonista de esta tendencia es el Cloud Couch, un sofá modular de formato oversized que se distingue por sus líneas redondeadas, apoyabrazos anchos, asientos de gran profundidad y costuras prácticamente imperceptibles.

Su diseño transmite una sensación de amplitud y comodidad, mientras que su color crema o blanco roto permite integrarlo con facilidad en distintos estilos de decoración.

En las imágenes que ambos futbolistas compartieron en sus redes sociales puede verse este modelo ocupando el lugar central del living, convirtiéndose en la pieza dominante del ambiente.

Por qué este sofá se volvió uno de los más buscados

Además de su estética minimalista, el Cloud Couch ganó popularidad por su versatilidad. Al tratarse de un sistema modular, puede adaptarse a diferentes tamaños de ambientes y configurarse según las necesidades de cada hogar.

Su aspecto envolvente, combinado con tapizados de telas suaves y almohadones de gran volumen, genera una sensación de confort que lo convirtió en una de las piezas más replicadas en Pinterest e Instagram.

Una tendencia que llegó del diseño internacional

Aunque existen distintas versiones y fabricantes, el modelo original fue popularizado por la firma estadounidense Restoration Hardware, convirtiéndose rápidamente en un objeto de deseo entre celebridades, influencers y amantes del diseño.

Hoy el concepto inspira a numerosas marcas alrededor del mundo y demuestra que el verdadero lujo ya no pasa por la ostentación, sino por crear ambientes cálidos, funcionales y pensados para disfrutar del hogar.