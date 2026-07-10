Bombazo: un campeón del mundo aseguró que Cristiano Ronaldo fue «boicoteado por su propio equipo»

La eliminación de Portugal en el Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. La Selección lusa cayó en octavos de final frente a España (1-0) en la última participación mundialista de Cristiano Ronaldo.

A días de la derrota, quien habló sobre el tema fue Youri Djorkaeff. El exfutbolista francés y campeón del mundo en 1998 se refirió al nivel de Portugal y lanzó una fuerte crítica hacia al trato que recibió el astro portugués: «Si llevas a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo, y eso no fue así en absoluto«, comenzó.

Djorkaeff es analista para un canal francés en la Copa del Mundo.

Luego, recalcó que los futbolistas no respaldaron al capitán: «Se nota que fue boicoteado por su propio equipo. No lo asistieron, no lo pusieron en las mejores condiciones».

Además, también le echó responsabilidad a Roberto Martínez, su entrenador: «Lleva jugando igual desde siempre ¿Qué esperaban, que de repente cambiara? O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor«.

Mas adelante, nuevamente apuntó fuerte a los jugadores lusos: «Lo que no me gustó de esta selección de Portugal, a pesar de que tienen talento, es que todos se desentendieron de Cristiano«. Y enfatizó sobre dos figuras que no tuvieron su mejor Mundial: «En algún momento, ya sea Vitinha, gente que ha ganado, Bruno Fernandes o quien sea, hay que asumir sus responsabilidades. No es solo Cristiano quien eclipsa a todos los demás».

Cristiano y Portugal cerraron una muy floja participación en Norteamérica.

En su sexto Mundial con Portugal, Ronaldo convirtió tres goles (doblete a Uzbekistán y uno a Croacia) y llegó a las 11 anotaciones en Copas del Mundo. Además, en esta edición pudo convertir su único gol en partidos de eliminación directa en una cita mundialista.

A falta de la confirmación oficial, todo indica que el ganador de cinco Balones de Oro terminará su carrera internacional con Portugal, tras casi 23 años vistiendo la camiseta de su país y logrando el título más importante de la Selección en la Eurocopa 2016.