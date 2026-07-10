Neuquén avanza hacia una ciudad cardioprotegida con un nuevo programa de la mano de CALF

La Cooperativa CALF y la Sociedad de Cardiología de Neuquén firmaron un convenio de colaboración estratégica para poner en marcha el programa «Red de Vida Neuquén». A través de esta iniciativa conjunta, buscan transformar a la capital provincial en un espacio cardioprotegido, apostando fuertemente a la prevención y a la respuesta rápida ante emergencias médicas.

El corazón del proyecto radica en brindar capacitaciones masivas en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), instruir en el uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y consolidar una Red de Primeros Respondedores Comunitarios. El plan está diseñado para abrirse a toda la sociedad, abarcando desde el propio personal de la cooperativa hasta escuelas, clubes deportivos y organizaciones vecinales.

El Servicio Asistencial de CALF (SAC) ofrecerá sus instalaciones y pondrá a disposición a su recurso humano para dictar los talleres, además de encargarse de la difusión de las campañas preventivas. Por su parte, la Sociedad de Cardiología de Neuquén estará a cargo de la coordinación médica de la formación, la certificación oficial de los participantes y el diseño de los protocolos de actuación ante crisis.

Durante el encuentro, las autoridades locales destacaron el impacto que se busca generar en el día a día de los vecinos. El presidente de CALF, Marcelo Severini, remarcó el camino que ya se viene recorriendo: «Dimos el primer paso con la entrega de 18 desfibriladores a la Policía de Neuquén. Este convenio representa un escalón más en la construcción de una ciudad cardioprotegida y tenemos que seguir fortaleciéndolo junto a los distintos actores sociales». Además, remarcó la importancia de llevar estas acciones a las escuelas para que «los chicos sean la semilla de la prevención».

Por su parte, la doctora Claudia Poblete, presidenta de la Sociedad de Cardiología de Neuquén, valoró la cercanía que permite este acuerdo: «Llegar a la comunidad, estar en sintonía y trabajar de manera conjunta nos hace mucho más fuertes y permite que este proyecto llegue a muchos lugares más».

A esto, la directora médica del SAC, Verónica Chiappe, agregó que la tecnología es útil solo si está respaldada por la educación ciudadana: «No solamente es un desfibrilador, sino quién lo usa, cómo lo usa, cómo se mantiene. Esto requiere de acciones conjuntas y de un trabajo cercano con los vecinos».

La firma del convenio contó además con la participación de la secretaria general de CALF, Yenny Fonfach; la secretaria institucional, Agustina Creide; y Martín Santa María en representación de la comisión directiva de la Sociedad de Cardiología. Con esta alianza, las instituciones reafirman que la articulación comunitaria es la herramienta clave para lograr una ciudad más segura, saludable y solidaria.