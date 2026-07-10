Proponen convertir a Río Negro en la puerta de entrada al comercio digital de productos patagónicos con alcance internacional

Río Negro podría convertirse en la sede del primer mercado digital oficial de productos con identidad patagónica. Un proyecto de ley ingresó a la Legislatura provincial con el objetivo de crear el Ecosistema Digital de Comercialización Mayorista y Minorista de Productos Rionegrinos y Patagónicos, una plataforma que busca fortalecer las ventas, ampliar las exportaciones y reducir la dependencia de intermediarios para productores, pymes, cooperativas y artesanos.

En los fundamentos del proyecto presentado por la legisladora Lorena Matzen (UCR) se sostiene que «los canales de comercialización se encuentran fragmentados, con fuerte dependencia de intermediarios y limitadas capacidades de internacionalización». Frente a ese escenario, la autora afirma que «la era digital ofrece hoy una oportunidad histórica: conectar productores, artesanos y pymes de Río Negro con consumidores de todo el mundo, utilizando herramientas tecnológicas de última generación».

La propuesta establece la creación de una plataforma público-privada de comercio electrónico que funcionará tanto para operaciones entre empresas como para ventas al consumidor final, incorporando servicios de logística, pagos, certificación de calidad y herramientas para exportar.

Cómo funcionará el mercado digital que propone el proyecto para Río Negro

El Ecosistema Digital reunirá en un mismo espacio virtual a empresas, pymes, cooperativas, productores y artesanos, quienes podrán inscribirse en un registro provincial para acceder a beneficios vinculados con promoción comercial, capacitación, financiamiento, logística y posicionamiento de sus productos. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, con la posibilidad de articular acciones junto a Río Negro Innova, la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, universidades, INTA e INTI.

Entre las herramientas previstas figuran catálogos digitales para ventas mayoristas y minoristas, pasarelas de pago nacionales e internacionales, funcionamiento en varios idiomas y monedas, trazabilidad digital y módulos de inteligencia artificial destinados a recomendar productos, optimizar precios y anticipar la demanda.

El proyecto también incorpora una Ventanilla Única de Exportación PyME, que brindará asistencia en clasificación arancelaria, requisitos sanitarios, logística internacional, certificaciones, seguros y medios de pago para facilitar la llegada de los productos rionegrinos a nuevos mercados.

Los sellos y beneficios que tendrán los productos de Río Negro y la Patagonia

La iniciativa crea los sellos «Producto Rionegrino» y «Producto Patagónico», que certificarán el origen territorial, la calidad y la trazabilidad de los bienes y servicios comercializados a través de la plataforma. Además, contempla convenios con operadores logísticos para ofrecer envíos con tarifas diferenciadas para pequeños productores y artesanos.

En los fundamentos, Matzen destaca que la propuesta pretende aprovechar el reconocimiento internacional de la Patagonia. «La marca Patagonia ya goza de prestigio mundial, especialmente en sectores como alimentos, turismo y naturaleza. Río Negro puede consolidarse como puerta de entrada al comercio digital de productos patagónicos», señala el proyecto.

La legisladora también sostiene que la iniciativa sería pionera en el país. «Mercado Libre y Tiendanube son plataformas privadas exitosas, pero no existe aún un mercado digital oficial con identidad provincial o regional, lo que vuelve a este proyecto pionero en el país», argumenta.

Como marca comercial para el exterior, el texto propone el nombre «Patagonia Digital Market», mientras que el sistema llevará la denominación Ecosistema Digital de Comercialización. Además de impulsar las exportaciones, el proyecto busca fortalecer la marca Patagonia, ampliar la inclusión digital del sector productivo y generar nuevas oportunidades para las economías regionales de Río Negro.