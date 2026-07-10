Cuidar con el corazón: Viedma pone en marcha un programa integral para acompañar a las personas mayores

La Municipalidad de Viedma aprobó el programa «Cuidar con el Corazón», una iniciativa impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano e Integración Social que apunta al envejecimiento activo y autónomo de adultos mayores.

Aunque el programa fue oficializado recientemente mediante el Decreto N.º 411/2026, muchas de las acciones asociadas al cuidado y autocuidado ya se encuentran disponibles desde distintas áreas municipales, tales como propuestas deportivas, talleres y capacitaciones.

¿Qué incluye y a quiénes apunta?

Uno de los ejes del programa es el envejecimiento digno y autosuficiente, con énfasis en actividades deportivas que fomenten la movilidad de adultos mayores.

En este sentido, las propuestas actuales incluyen gimnasia, yoga, tejo y la Liga Municipal de Newcom, que reúne a más de 500 adultos, de acuerdo a Mario Sánchez, secretario de Desarrollo Humano e Integración Social.

El ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores. Foto: Gentileza.

Además, desde el ámbito cultural se realizan actividades orientadas al aprendizaje lúdico, estimulación cognitiva y sociabilización entre pares, tales como coro, canto, talleres de escritura y cerámica.

Mientras que en términos de reducción de la brecha digital se ofrece alfabetización digital para adultos mayores y ofimática a través de los centros de Viedma Digital, con sede principal en Álvaro Barros 1508 y el CAMu,ubicado en Azucena Maizani 43 del Barrio Lavalle.

Cuidados polivalentes y acompañamiento terapéutico

En paralelo, el programa apunta a la capacitación de quienes acompañan a la tercera edad con un curso de cuidadores polivalentes orientado a mayores de 21 años que finalizo este miércoles con la formación de 80 nuevos auxiliares.

80 nuevos cuidadores y cuidadoras polivalentes recibieron su titulo el pasado 8 de julio en Viedma. Foto: gentileza, municipalidad de Viedma.

La propuesta formativa se desarrollo conjuntamente entre la Municipalidad de Viedma y la Secretaria de Trabajo de Rio Negro, con un cronograma de cursado que inicio en febrero y consto de una carga horaria de 400 horas divididas tanto en instancias teóricas como prácticas domiciliarias, institucionales y comunitarias.

En este sentido, Sanchez destaco que esta primer capacitación alcanzo a 90 inscriptos que participaron presencialmente en el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) ubicado en la zona del Nehuén del barrio Lavalle, lo cual representa una tasa de aprobación de más del 88%.

Marco Castro y Alberto Weretilneck en la ceremonia de entrega de certificados de cuidadores domiciliarios. Foto: Gentileza

En concordancia, durante la ceremonia de entrega de diplomas, Alberto Weretilneck y Marcos Castro destacaron el compromiso y esfuerzo de los participantes a lo largo del trayecto formativo.

Argentina y el envejecimiento sostenido

Entre los fundamentos del programa se establece que Argentina es «uno de los países más envejecidos de la región de Latinoamérica» con un incremento sostenido que estima que, a partir de 2025, uno de cada cuatro habitantes del país ingresa a la categoría de persona mayor.

En este sentido, el programa incluye talleres sobre salud preventiva apoyados en organismos locales como el sindicato de cuidadores domiciliarios (Cuido), la Asociación Viedmense Amigos del Diabético (Aviadi) y juntas vecinales, con el objetivo de coordinar acciones que prevengan situaciones de aislamiento.

Marcos Castro en entrevista con el diario RIO NEGRO manifestó que el proyecto pretende fortalecer los espacios de recreación y encuentros dispuestos en los barrios populares, al alcance vecinal.

«Viedma tiene dos Centros de Dia, uno en el barrio Guido y uno en Lavalle, donde los adultos meriendan, ven películas, leen, se capacitan en algún taller, realizan actividades deportivas y comparten lo que les pasa. Es bien diverso».

Además, el intendente destacó propuestas como la colonia de vacaciones, cuyas actividades al aire libre le ofrecen un espacio de descanso e interacción a los mayores, y que «viene creciendo año tras año».

Dentro de las capacitaciones mencionadas, se destacan ejes de hábitos y alimentación saludable, actividad física adaptada, charlas sobre la promoción y prevención de patologías (diabetes, hipertensión, obesidad, etc.) y promoción de la salud mental.