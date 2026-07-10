Atención si viajás a la cordillera: cuál es el estado de las rutas de Neuquén y Río Negro este viernes 10 de julio

La red vial de Neuquén y Río Negro presenta este viernes un panorama mayormente transitable, aunque Vialidad Nacional pidió extremar las precauciones en los sectores cordilleranos. Las lluvias, la nieve y las bajas temperaturas generan condiciones cambiantes, especialmente sobre las rutas 40, 237, 231 y 242.

De acuerdo con el reporte oficial de Vialidad Nacional, la mayor parte de los corredores se encuentran habilitados. Sin embargo, en varios tramos rige la portación obligatoria de cadenas. El organismo indicó que hay equipos trabajando sobre la calzada y que persiste el riesgo de formación de hielo, caída de piedras y presencia de animales sueltos en determinados sectores.

Estado de las rutas de Neuquén: hielo, nieve y precaución en los caminos hacia la cordillera

Sobre la ruta 40, los sectores entre Empalme RN 231-Lago Villarino, Lago Villarino-San Martín de los Andes y San Martín de los Andes-Rinconada presentan calzada mojada por lluvia y posible formación de hielo. En distintos puntos también se advirtió por caída de piedras y visibilidad reducida.

La situación también requiere atención en la ruta 237. Entre Piedra del Águila y Arroyo Limay Chico se registra acumulación de nieve, baja adherencia y nevadas, mientras que en otros sectores continúan las advertencias por hielo, animales sueltos y equipos operando sobre la calzada.

Pino Hachado

En la ruta 231, hacia el paso Cardenal Samoré, la circulación está habilitada, aunque con extrema precaución por calzada mojada, posibles nevadas en cotas altas. La portación de cadenas es obligatoria.

Paso Pino Hachado y Cardenal Samoré: precaución para viajar a Chile

El paso Cardenal Samoré permanece abierto entre las 8 y las 19. No obstante, Vialidad Nacional informó que el tramo hacia el límite con Chile presenta calzada mojada, posible formación de hielo y baja adherencia. También recordó mantener mayores distancias de frenado y evitar maniobras de sobrepaso. El transporte de cargas quedó habilitado desde las 10 por coordinación con Chile.

En el paso Pino Hachado hubo un cierre total por acumulación de nieve durante la mañana. El último parte informó que el paso reabre al mediodía. «Tránsitable con extrema precaución para todo tipo de vehículos a partir de las 12», informaron. El organismo indicó que hay equipos trabajando sobre la ruta. En la zona se registran nevadas, viento y posible caída de piedras.

En Río Negro, la ruta 23 permanece habilitada en todos sus tramos, aunque prácticamente todo el recorrido exige circular con precaución por calzada mojada, sectores con barro, hielo y bancos de niebla. También se recomienda evitar la circulación nocturna en varios sectores y respetar las velocidades máximas.

La ruta 40 entre El Bolsón y Villa Mascardi presenta condiciones similares, mientras que el tramo entre Villa Mascardi y Bariloche suma riesgo de hielo y visibilidad reducida. El organismo informó: «Recorrido sinuoso con curvas cerradas. Respetar los espacios de adelantamiento. Circular con cinturones de seguridad colocados y luces bajas encendidas. Rige alerta por nevadas SMN».

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