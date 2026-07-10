Lluvia y nieve azotan al norte de la Patagonia: desde la cordillera hasta Viedma, qué regiones siguen bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas y anunció que las provincias del norte de la Patagonia se tendrán que preparar para recibir un temporal que combinará lluvias intensas y nieve.

Las provincias de Neuquén y Río Negro serán las más afectadas por las alertas. El combo climático alcanzará incluso al Alto Valle, aunque sin nevadas.

Las regiones bajo alerta este 10 de julio

Las alertas emitidas son de nivel naranja y amarillo por lluvias persistentes. Según el informe, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm en los sectores de nivel amarillo; y en los de nivel naranja, una acumulación de entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

«No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas de más elevadas», agregó el organismo.

La lluvia afectará a las siguientes regiones: Loncopué – Picunches – Ñorquín – Añelo – Pehuenches – Chos Malal – Minas – Pilcaniyeu – Ñorquincó – Nueve de Julio – General Roca – El Cuy – Veinticinco de Mayo – Bariloche – Los Lagos – Avellaneda – Pichi Mahuida – Confluencia – Pehuenches – Picún Leufú

Por la nieve, el SMN indicó que el área será afectada por nevadas de variada intensidad. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 15 cm pudiendo ser superados en forma puntual», y agregó: «No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación».