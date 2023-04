La indignación de Barby Franco al comprar en el supermercado: «No me alcanzó la plata»

Barby Franco compartió con sus seguidores la indignación que le generó una compra en el supermercado. La modelo, que en sus redes sociales muestra frecuentemente historias junto a Sarah, la hija que tiene junto a Fernando Burlando, ahora expresó su bronca por lo caro de una compra.

Primero subió en sus historias, una foto con varios productos. «¿Cuánto todo esto?», interrogó.

Luego un video de ella tras la compra. «No, no, no. Anonadada con el total de la cuenta. Literal compré todo eso más un par de salchichas, unos panes para panchos… No, me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata, de hecho”, señaló con mucha bronca.

Finalizó compartiendo el ticket de la compra:

Barby Franco reveló de quién está enamorada

La vida de Barby Franco dio un giro rotundo tras el nacimiento se Sarah. «¿Estás enamorada de Burlando?», le preguntó una seguidora y respondió «¡Ya no!».

Después explicó que» ahora estoy enamorada de ella… (por Sarah). Hoy se lo dije a Burlando», dijo Barby, acompañado el mensaje de una foto de su hija.