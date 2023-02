La influencer española que criticó a Argentina volvió a pinchar en la ruta y terminó por explotar

La influencer española que criticó al país por el estado de sus rutas y servicios volvió a tener un grave problema durante uno de sus viajes. Como ya es costumbre, Laura Méndez realizó su respectivo descargo en las redes sociales.

«He vuelto a pinchar una rueda. Esto es una broma, es la tercera rueda que pincho en este viaje. Luego dicen que no me queje del país... ¿Cómo no me voy a quejar del país? Y si esto es para un hombre, tuve que enseñarle yo a cambiarla. Casi me atropellan al lado de la autopista, esto es una locura», comentó la mujer en un nuevo video filmado a la vera de la Ruta 2, rumbo a la Costa Atlántica.

Luego de su primer pinchazo en la Patagonia, Méndez había criticado al gobierno argentino por el estado de la ruta: “Dicen que es un país desarrollado y esto sigue siendo Sudamérica”, expresó.

“Las carreteras aquí dan asco. El Gobierno no sé que hace, pero no permite que la población se desarrolle y hagan nuevas carreteras”, afirmó Méndez en un discurso que se volvió viral y por el que se ganó un sinfín de críticas.

“Por más que digan que esto es Argentina y que es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica, y la verdad es que en las carreteras no hay guardabarros, no hay luces, y entre pueblo y pueblo pueden pasar tres horas y no hay gasolineras”, insistió.