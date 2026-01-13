ESCUCHÁ RN RADIO
La insólita razón por la que Wanda Nara retomó su relación con Migueles

Luego de haber anunciado su soltería, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena al ser vista junto a Martín Migueles en el Chateau Libertador. La conductora admitió que retomaron el vínculo y reconoció que aún tienen asuntos pendientes por resolver, en medio de versiones de reconciliación.

Redacción

Por Redacción

A pesar de haber confirmado su reciente soltería, la mediática Wanda Nara habría burlado nuevamente a la prensa al no ser completamente sincera sobre su vínculo con el empresario Martín Migueles, ya que, en las últimas horas, la conductora fue captada compartiendo la tarde con “su ex” en la pileta del Chateau Libertador. 

Tras confirmar su soltería, Wanda Nara fue captada junto a Martín Migueles

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Wanda habría cortado su relación con Migueles poco después de llegar de sus vacaciones en Punta del Estey, en sus últimas declaraciones a Infama, admitió haber tomado esa decisión para “cuidarlo” de las críticas de los medios. 

Sin embargo, Ángel de Brito expuso el lunes en sus redes sociales que los “supuestos separados” pasaron la tarde juntos, tomando mates y compartiendo “chapes a full” en la pileta del departamento de la empresaria. 

En LAM, la nueva angelita Pilar Smith se comunicó directamente con Wanda Nara, quien admitió haber retomado su vínculo con Migueles. 

Según indicó la periodista, ellos “tienen muchas cosas que resolver, asuntos que han hecho en el último tiempo”.

Otra de las razones fue el hecho de que sus hijas, Isabella y Francesca, estarían muy “encariñadas” con el empresario: “Dijeron que se llevan súper bien y tienen un vínculo muy lindo”.


