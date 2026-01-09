Martín Migueles, exnovio de Wanda Nara, enfrentaría una demanda en Uruguay

Martín Migueles, expareja de Wanda Nara, podría enfrentar una demanda judicial por parte del periodista uruguayo Gustavo Descalzi, a raíz del tenso episodio que protagonizaron el pasado 4 de enero en Punta del Este.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el cronista de Infama intentó obtener una declaración del empresario, pero el acercamiento derivó en un fuerte cruce que quedó registrado por la cámara del propio periodista.

En ese contexto, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que Descalzi estaría evaluando iniciar acciones legales contra Migueles. La denuncia se presentaría en Uruguay, jurisdicción donde ocurrieron los hechos.

“El título a esta hora es que el exnovio de Wanda recibirá una denuncia en el exterior y es todo gravísimo”, afirmó Etchegoyen.

El conflicto no terminó en el episodio registrado. Descalzi también denunció haber recibido amenazas posteriores al encuentro. “¿Por qué es grave esto? Porque, más allá de lo que se vio, pasaron otras cosas. Me dicen que habría sufrido amenazas después de lo que pasó”, explicó el periodista.

Según relató, uno de los mensajes recibidos decía: “La próxima vez pensá bien con quién te metés porque la vas a pasar peor”. Si bien aclaró que no puede atribuir el mensaje directamente a Migueles, remarcó que le resulta llamativa la forma y el contexto en el que le llegó el texto, por lo que decidió exponer la situación públicamente.