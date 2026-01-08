Se terminó el amor entre Wanda Nara y Martín Migueles: el gesto que lo confirma

La relación entre Wanda Nara y el empresario Martín Migueles habría llegado a su fin, según informó Yanina Latorre y, después de varios rumores y supuestas infidelidades de parte del socio de Elías Piccirillo, la conductora de MasterChef habría decidido volver a estar soltera.

Desde sus vacaciones en Miami, la ex angelita compartió a través de sus historias de Instagram, los detalles exclusivos de la separación de Wanda.

En sus palabras, Latorre contó que la pareja decidió terminar la relación en Punta del Este, momento en el cual explotó el escándalo por los chats entre Claudia Ciardone y Migueles y, según explicó, “habrían acordado seguir juntos” hasta volver a Buenos Aires, donde se separaron.

“Wanda está averiguando sobre la causa, la enojo mucho lo de Ciardone y no nos olvidemos del hijito que tiene y no conoce”, comentó Latorre en sus redes.

Lo cierto es que ni Wanda ni Migueles hicieron declaraciones al respecto, ni negando ni confirmando lo que dicen los medios.

El gesto que confirma la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

La empresaria y el socio de Elías Piccirillo protagonizaron un escándalo durante la tarde del miércoles, tras conocerse la polémica reacción que tuvo Migueles cuando un cronista entrevistaba a la mediática.

Cuando el notero intentó dialogar con la pareja, él pisó el acelerador, dejando con la palabra en la boca a Wanda y al entrevistador. El momento se viralizó en redes y los usuarios cuestionaron la violenta escapada de Migueles. __IP__

Tras el incidente, Pochi de Gossipeame intentó comunicarse con el empresario para pedir una declaración sobre lo sucedido. Fue allí cuando al panelista de Puro Show notó que Migueles no tenía foto de perfil.

“Él ya eliminó la foto que tenía con Wanda en WhatsApp”, reveló.