El cruce que nadie esperaba: Wanda Nara y Rusherking protagonizan un momento incómodo en MasterChef

Tras la sorprendente eliminación de Emilia Attias, el clima en MasterChef Celebrity se renueva con el inicio de la semana de repechaje. Sin embargo, la jornada de cocina se vio eclipsada por una polémica pregunta que Wanda Nara le hizo a uno de los nuevos ingresos.

El cantante Rusherking se suma al reality en reemplazo de Jorge «La Roña» Castro, mientras que la actriz Evelyn Botto ocupará el lugar de Eugenia Tobal en la temporada de repechaje de MasterChef.

La incómoda pregunta que Wanda Nara le hizo a Rusherking: “Qué opinás…”

Sin embargo, por lo que se pudo ver en el breve adelanto de lo que saldrá esta noche al aire, el foco no estará en los delantales, sino en el picante cruce entre la conductora y el cantante santiagueño.

El tenso momento se dio cuando Wanda Nara recorrió las islas de los participantes, deteniéndose en la estación de Rusherking. Fiel a su estilo, la conductora lanzó la pregunta sin filtros: “Rusher, ¿qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?”.

La pregunta fue debido a que Rusherking fue pareja de Eugenia “La China” Suárez, previo a que ella comience su relaicón con Mauro Icardi.

El músico solo pudo reaccionar con una sonrisa nerviosa, mientras que Evelyn Botto intentó intervenir: “No Wanda, no es el momento”.