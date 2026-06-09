La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari: cuándo será la despedida privada

La Justicia bonaerense autorizó la cremación de los restos de Carlos Alberto «Indio» Solari, fallecido el pasado viernes a los 77 años. La medida fue dispuesta por el Juez de Garantías Jorge Rodríguez, quien firmó el consentimiento necesario para que pueda realizarse el procedimiento solicitado por la familia del artista.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la cremación se llevaría a cabo luego de un breve responso íntimo en el Cementerio Municipal de Lanús, donde participarán únicamente familiares y personas del círculo más cercano del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Una despedida reservada para familiares y amigos

Tras los homenajes multitudinarios que se realizaron en distintos puntos del país y las expresiones de afecto de miles de seguidores, la familia optó por realizar una ceremonia privada para despedir al músico.

De acuerdo con la información publicada por Noticias Argentinas, el último adiós estará reservado exclusivamente para allegados y se desarrollará en un ámbito de absoluta intimidad.

La autorización judicial era un paso indispensable para avanzar con la cremación, un trámite habitual en casos de fallecimientos donde intervienen actuaciones judiciales o certificaciones específicas.

El impacto de la muerte del Indio Solari

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. Considerado una de las figuras más influyentes del rock nacional, construyó una carrera marcada por el fenómeno cultural de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente por una exitosa etapa solista.

Durante los últimos años convivió públicamente con el diagnóstico de Parkinson, enfermedad que había revelado en 2016 y que lo alejó progresivamente de los escenarios, aunque nunca de la consideración popular.

Homenajes en todo el país

Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento, artistas, dirigentes políticos, periodistas y miles de fanáticos expresaron su dolor y compartieron mensajes de despedida.

Además de los homenajes espontáneos en distintos puntos del país, la figura del Indio volvió a ocupar un lugar central en la agenda cultural argentina, con recordatorios de su obra, su influencia en varias generaciones y el legado que dejó tanto con Los Redondos como en su carrera solista.

Mientras la familia se prepara para la ceremonia íntima de despedida, el legado artístico de Solari continúa vigente en millones de seguidores que lo consideran una de las voces más importantes de la historia del rock argentino.