La mamá de Wanda Nara opinó sin filtro sobre el romance de su hija con L-Gante: ¿Qué dijo?

La mamá de Wanda Nara, Nora Colosimo, compartió un mensaje en sus redes sociales luego de que su hija mayor oficializara su noviazgo con Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante.

La frase de la mamá de Wanda

“Hoy leí esta frase que decía: ‘Solo el dueño de la casa sabe dónde están las goteras’. Así que no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasas, solo tú sabes de tus luchas y tus dolores”, escribió la madre de la conductora de Bake Off Famosos.

“Con respeto, dedicado a todos los que me escriben. La verdad es una sola, y no la conocen. Amo incondicionalmente a mis hijas”, aseguró Nora Colosimo.

Este mensaje llegó después del comunicado que compartió Wanda, que iba especialmente dirigido al pueblo turco, que comenzó a criticarla por haber terminado su relación con Mauro Icardi, amado en Turquía por su desempeño en el Galatasaray.

“La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien. Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo”, afirmó la influencer.

“Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas. Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar”, detalló.

“Mientras fui feliz, estuve, cuando eso deja de pasar, me parece lo más sincero seguir mi camino. No se preocupen por mis hijos, si hay algo que soy es buena madre. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión. Al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”, cerró.