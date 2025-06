La NASA celebra que ya tenga fecha el gran eclipse que batirá el récord de oscuridad

El lugar donde estaba hace segundos el sol, ahora es ocupado por un círculo negro que desprende los rayos de un sol que no se ve, de un sol negro. (Redes)

El esperado por la comunidad científica eclipse de sol ya tiene fecha, el 16 de julio de 2186, dentro de 161 años, y durará el récord de 7 minutos y 29 segundos.

Superará por 50 segundos al precedente, de 2009, que se había prolongado por 6 minutos y 39 segundos.

De modo que no sólo será el más largo del milenio, sino de los 6326 eclipses calculados para un período de 10.000 años, entre el 4000 a. C. y el 6000 d. C.

No será como las largas noches polares, pero de repente en pleno día el sol se apagará durante un tiempo récord y el cielo se oscurecerá como si fuera de noche.

En esos minutos, podrán verse las estrellas y la temperatura descenderá de forma perceptible.

El Ecuador

La sombra de la luna se proyectará en una región muy puntual de la Tierra, sobre el océano Atlántico, desde el sur de las Islas Galápagos, pasando por el extremo norte de Ecuador, el centro de Colombia, el centro de Venezuela y el norte de Guyana, que se va moviendo a medida que nuestro planeta rota sobre sí mismo.

Los tramos de oscuridad total en tierra firme serán breves en comparación con los que se producirán sobre el mar, pero igual permitirán contemplar el fenómeno en toda su magnitud.

Por qué batirá el récord de duración

La duración extraordinaria se explica por una serie de condiciones celestes que pocas veces coinciden: ese día, la Tierra se ubicará en el afelio, su punto más lejano respecto al Sol, lo que hará que el astro se perciba más pequeño.

Al mismo tiempo, la Luna estará en el perigeo, su distancia mínima con nuestro planeta, lo que le permitirá cubrir completamente al Sol durante más tiempo.

Leyendas antiguas

En algunas culturas antiguas de la Tierra, los eclipses estaban arraigados a una serie de leyendas del orden de lo divino.

Para muchas personas, un eclipse solar generaba miedo y pensaban que el mundo se acabaría o que se avecinaba un terrible suceso apocalíptico.

Un apartado de la revista Farmer’s Almanac, una publicación periódica estadounidense que se edita desde 1818 y ofrece información sobre clima, astronomía y jardinería, explica que los miembros de la cultura nórdica explicaban el fenómeno de los eclipses a través de un mito.

De acuerdo con su creencia, los dioses encadenaron a un malvado hechicero llamado Loki.

El aprisionado, enojado por lo que le ocurrió, se vengó y creó gigantes con aspecto de lobo.

Uno de ellos se tragó al Sol y provocó un eclipse.

Otro de estos animales persiguió a la Luna, intentó comérsela, y dio origen a los eclipses lunares.