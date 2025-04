Ni «Luna Rosa», ni «Superluna» este sábado por la noche: dos astrónomos de Bariloche discuten esos términos

Dos astrónomos aficionados de Bariloche cuestionaron la promoción de la “Luna Rosa” que podrá verse esta noche, a partir de las 21.22.

“Le llaman ‘Luna rosa’, pero no se verá rosa, sí con sus colores normales. Esto surge de los nativos americanos que, en temporada de primavera (hemisferio norte), asociaron a la luna llena de abril con una planta nativa llamada musgo rosa. Esta planta florece en tonos rosas durante esta estación”, publicó Daniel Chiesa, de Astropatagonia.

Comentó, además, que “la luna está muy cerca del apogeo, o sea, cuando más lejos de la tierra se encuentra (más de 405.000 kilómetros), de modo que será una miniluna llena”.

Otro que salió a cuestionar el término de “superluna” fue el físico, investigador del Conicet y astrónomo aficionado, Guillermo Abramson. “La superluna no es tan grande, ni la miniluna tan chica”, publicó en su blog “En el cielo, las estrellas”.

Dijo que no son más que “lunas llenas que ocurren cuando la Luna se encuentra en el punto más cercano de su órbita, llamado perigeo. Esto pasa porque la órbita de la Luna alrededor de la Tierra (al igual que la de los planetas alrededor del Sol) no es redonda, sino ovalada, con una forma particular llamada elipse (no eclipse, elipse)”.

Explicó que todos los meses, en cada vuelta, la Luna pasa por este punto más cercano. “Cuando, además, coincide con la Luna llena, se puso de moda decirle ‘superluna’ aunque no es ningún evento especial. Pero como siempre, es lindo observar la Luna«, subrayó.

Consideró la posibilidad de discutir el nombre ya que “la superluna” no es mucho más grande que una luna llena promedio. Solo alrededor de un 15% más grande. “Si Clark Kent fuera 15% más fuerte que un hombre promedio, no lo llamaríamos Superman. Además, 15% más grande significa que es 30% más brillante (porque la superficie crece con el cuadrado del diámetro), así que es bastante más brillante”, advirtió.

Mencionó que en Bariloche, la luna sale a las 19, de modo que a las 21 ya “estará alta”. “Sólo que no es el perigeo. Mañana a la noche, en cambio, es el apogeo, el punto más lejano de la órbita. Así que, en lugar de una superluna, será una miniluna. Medirá, en el cielo, algo menos de medio grado. El próximo 5 de noviembre, tendremos una superluna de 34 minutos de arco”.

Mañana, insistió, a las 19.49 hora argentina, la Luna se encontrará a 406.294 kilómetros de la Tierra, “que es casi tan lejos como puede estar”. “En Bariloche, la Luna saldrá a eso de las 19.30 (dependiendo de los cerros que tengas en el horizonte del este) y se verá casi tan llena como la de esta noche, así que será una miniluna más mini que la de hoy. ¡No se pierdan ni una, ni la otra!”, invitó Abramson.