La Noche de Mirtha: quiénes son los invitados de Mirtha Legrand hoy sábado 28 de febrero

La diva de los almuerzos vuelve a encabezar su tradicional “mesaza” este sábado 28 de febrero a las 21.30 por El Trece, con una mesa que combina figuras del espectáculo, el periodismo y la actualidad judicial.

Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, los invitados de esta noche en La noche de Mirtha, el histórico ciclo conducido por Mirtha Legrand, serán:

Arturo Puig

Aníbal Pachano

Nancy Pazos

Ricardo Canaletti

Una mesa con actualidad, espectáculo y debate

Con más de cinco décadas al aire, el ciclo de Mirtha se mantiene como uno de los programas más influyentes de la televisión argentina, combinando entrevistas en profundidad, análisis político y momentos de alto impacto mediático.

La presencia de Arturo Puig y Aníbal Pachano anticipa un tramo fuerte vinculado al mundo artístico, mientras que Nancy Pazos y Ricardo Canaletti aportarán mirada periodística y debate sobre los temas que marcan la agenda nacional.

Fiel a su estilo, Mirtha Legrand volverá a liderar una noche donde no faltarán preguntas directas, cruces y definiciones que suelen convertirse en tendencia apenas termina el programa.

La cita es este sábado a las 21.30 por El Trece.