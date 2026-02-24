Mirtha Legrand obtuvo una perimetral contra su ex chofer, Marcelo Campos

La tensión entre Mirtha Legrand y su ex chofer, Marcelo Campos, escaló a un nuevo nivel y ya quedó en manos de la Justicia.

En las últimas horas se confirmó que se dictó una medida perimetral con el objetivo de resguardar a la conductora, lo que marca un quiebre definitivo en una relación laboral que durante años estuvo basada en la confianza.

La Justicia intervino en la pelea entre Mirtha Legrand y su ex chofer

La información fue revelada en SQP, donde leyeron al aire parte de la resolución judicial. Según el fallo, se resolvió “hacer lugar a las medidas de protección solicitadas por el fiscal para resguardar la integridad física y psicológica de Rosa María Juana Martínez de Tinayre”.

A partir de esta decisión, Campos tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la diva, así como también comunicarse con ella por cualquier medio: de forma presencial, telefónica, electrónica, a través de redes sociales o incluso mediante terceras personas.

Pero la medida va aún más allá. De acuerdo con lo detallado en el programa, el ex chofer tampoco puede mencionar a la conductora en medios de comunicación ni en plataformas digitales, ni difundir imágenes, videos o cualquier tipo de archivo vinculado a ella.

Esta resolución judicial habría sido, además, el motivo por el cual Campos desistió de una protesta que tenía previsto realizar frente al domicilio de Mirtha. La movilización se suspendió apenas fue notificado formalmente de la cautelar.

En medio del conflicto, también trascendieron audios del ex chofer en los que expresa su malestar por la situación laboral: “Yo fui a plantear una situación porque necesitaba comprar un remedio. Me quitaron dos veces la mitad del sueldo. Recompónganme el sueldo y seguimos trabajando”, se lo escucha decir, visiblemente enojado. “Ellos se rieron de mí”.

Desde el entorno de la conductora, en cambio, aseguran que la desvinculación no fue abrupta y que existieron intentos previos de llegar a un acuerdo que no prosperaron. Incluso, en el panel del programa deslizaron que podrían existir conflictos internos que nunca trascendieron públicamente.