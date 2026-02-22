Mirtha Legrand cumple 99 años: detalles de una fiesta exclusiva y la amenaza de una marcha en su contra

La cuenta regresiva para el centenario ha comenzado. Este lunes 23 de febrero 2026, Mirtha Legrand celebra sus 99 años, consolidándose como la leyenda viviente más importante del espectáculo argentino. Lo que debería ser una velada de pura sofisticación en la residencia de su hija, Marcela Tinayre, se ha visto empañado por un conflicto inesperado: Marcelo Campos, su histórico exchofer, convocó a una manifestación en la puerta del domicilio en Barrio Parque.

Mientras Mirtha Legrand ultima detalles de una cena para 60 afectos cercanos, la seguridad y el clima del festejo por la diva de los almuerzos se encuentran bajo la lupa mediática debido a este reclamo laboral que busca «aguarle la fiesta» a la conductora de El Trece.

Risas, risotto y 60 invitados: el íntimo festejo de Mirtha Legrand

Fiel a su estilo detallista, fue la propia Mirtha Legrand quien se encargó de enviar las invitaciones personalizadas a través de su teléfono celular. La consigna para este 2026 es clara: «sin regalos». La ambientación, a cargo de Ramiro Arzuaga por noveno año consecutivo, seguirá una paleta de tonos pasteles, mientras que el catering de Carlos Schuster ofrecerá un tapeo de bienvenida seguido de un menú principal de ñoquis y risotto.

Entre los nombres confirmados figuran sus nietos y bisnietos, además de amigos íntimos como Martín Cabrales, Claudio Cosano y Pablo Codevilla. La gran incógnita sigue siendo Susana Giménez, quien fue invitada pero se encuentra en España. La velada comenzará a las 20:00 horas, en lo que promete ser la antesala de su esperado año número 100.

El conflicto con el exchofer de Mirtha Legrand: ¿escándalo en la puerta de Barrio Parque?

Sin embargo, no todo es celebración. El foco de conflicto reside en Marcelo Campos, el chofer que acompañó a la diva durante años y que fue desvinculado en febrero 2025. Campos, quien mantiene un juicio laboral con la familia, ha difundido un flyer en redes sociales convocando a una protesta frente a la casa de Tinayre bajo el lema: «Todos al cumple de Mirtha«.

El exempleado acusa a la familia de haberlo utilizado para el traslado de la diva en su cumpleaños anterior para luego despedirlo sin causas claras. «Esperaron que yo la lleve al cumpleaños y después me echaron«, expresó Campos en audios que se volvieron virales. Esta manifestación busca visibilizar su reclamo justo en el momento en que los invitados de élite desciendan de sus vehículos, lo que ha generado preocupación en el entorno de la conductora por la posible alteración del orden y la privacidad.

Mirtha Legrand cumple 99: un aniversario a las puertas de los 100 años

Pese a los ruidos externos, el cumplimiento de los 99 años de Mirtha Legrand es un acontecimiento que trasciende el espectáculo. La diva llega a esta edad con una lucidez envidiable y manteniendo su programa semanal en la pantalla de El Trece.

Para la «Generación Dorada» de la televisión, este cumpleaños no es solo una fiesta privada, sino un símbolo de vigencia que, de no mediar incidentes mayores con la marcha convocada, será recordado como el paso final hacia su siglo de vida.