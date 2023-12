La profunda confesión de Sofi Martínez con Gabriel Rolón: «Estoy perdida»

Sofía Martínez, la periodista deportiva de la Televisión Pública, viene de atravesar un gran año profesional acompañando a la Selección Argentina. Sin embargo, a nivel emocional, la joven mostró una realidad distinta, en una profunda charla con el piscólogo Gabriel Rolón.

Es que la joven periodista se separó hace algunos meses de su pareja, Diego Leuco, con quien dejó de convivir. «Me cuesta poner en palabras qué me pasa» arrancó su terapia pública Sofía Martínez, y aseguró que siente que «estoy perdida, y eso me desestabiliza».

«Haber viajado tanto, convivir y ‘desconvivir’, que mi vida sea una valija que va para un lado para el otro, con la misma ropa. No encuentro las llaves del departamento…» se sinceró Sofía Martínez, mientras le contaba a Gabriel Rolón sobre sus emociones, en «Perros de la Calle».

Y la chica agregó «estoy con esa falta de hogar… teniendo que tomar una decisión sin saber para donde ir…».

Por esa razón, Gabriel Rolón hizo una profunda reflexión, donde le señaló que «no estás perdida, estás desorientada». «Vas a estar perdida si empezás a caminar sin rumbo» la ayudó a reflexionar el psicólogo, en una conversación que Sofía Martínez luego agradeció.

Sofía Martínez y Diego Leuco se separaron, luego de dos años en pareja

Luego de dos años en pareja, Sofía Martínez y Diego Leuco se separaron y ya no viven juntos. Ambos argumentaron que, a pesar del cariño que se tienen, por ahora «es un momento».

«A veces a pesar del amor y todo, hay que intentar encontrarle la vuelta. A veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar para estar juntos» indicó Diego Leuco sobre la separación con Sofía Martínez, la periodista deportiva que cubre la Selección Argentina para la Televisión Pública.

Por su parte, Sofía Martínez aseguró que se encuentran «transitando un momento». «Yo lo quiero un montón, nos queremos muchísimo. Es un momento más, que no sabría cómo describirlo» contó la comentarista de fútbol en diálogo con LAM, el programa de Ángel de Brito.