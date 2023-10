Sofía Martínez y Diego Leuco se separaron: Qué tiene que ver la «maldición» de La Peña de Morfi

Luego de dos años en pareja, Sofía Martínez y Diego Leuco se encuentran atravesando una crisis y ya no vivirían juntos, según trascendió en las últimas horas. Ambos argumentaron que, a pesar del cariño que se tienen, por ahora «es un momento».

«A veces a pesar del amor y todo, hay que intentar encontrarle la vuelta. A veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar para estar juntos» indicó Diego Leuco sobre la separación con Sofía Martínez, la periodista deportiva que cubre la Selección Argentina para la Televisión Pública.

Por su parte, Sofía Martínez aseguró que se encuentran «transitando un momento». «Yo lo quiero un montón, nos queremos muchísimo. Es un momento más, que no sabría cómo describirlo» contó la comentarista de fútbol en diálogo con LAM, el programa de Ángel de Brito.

Según indicó el nuevo conductor de «La Peña de Morfi», Sofía Martínez estuvo en las celebraciones por su cumpleaños en los últimos días, con lo que destacó la buena onda que hay entre ambos a pesar de la distancia de este momento.

¿La «maldición» de La Peña de Morfi?

Por su parte, la separación de Diego Leuco y Sofía Martínez reavivó en redes la supuesta «maldición» de «La Peña de Morfi», en la que sus conductores comienzan a atravesar inconvenientes en su vida cotidiana que trascienden al ámbito público.

Es que en las últimas semanas, se destapó también el escándalo de Martín Insaurralde junto a Sofía Clérici, exmarido de Jesica Cirio, conductora de «La Peña de Morfi». Además, meses antes, Jey Mammon fue retirado de la pantalla de Telefe cuando estaba frente al ciclo, tras una denuncia por supuesto abuso sexual a Lucas Benvenuto cuando este era adolescente.

Además, en las últimas semanas se sumó la preocupación por la salud de Georgina Barbarossa, quien asumió el rol de la conducción de «La Peña de Morfi» tras la salida de Jey Mammon. Ella debió operarse de una de sus rodillas y esto le generó problemas físicos y dolores, que la retiraron también de la pantalla.