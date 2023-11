La profunda reflexión de L-Gante sobre sus inicios en la música: "No estaban bien las armas"

L-Gante hizo su paso este domingo por La Peña de Morfi (Telefe) y compartió sentidas reflexiones acerca de sus inicios en la música. Sobre todo, se mostró arrepentido de mostrar imágenes que vincularon su imagen al uso de armas.

En diálogo con Diego Leuco, el referente de la cumbia destacó cómo sin muchos recursos y con muy poco dinero logró producir sus primeras canciones. Sin embargo, también reconoció que cometió un error del cual todavía se arrepiente.

“Ese video tiene una parte muy bizarra. Me pongo a pensar si yo en ese momento era un ignorante o qué, pero después fue fácil aclararlo. Y es que en ese video había cosas que nosotros en el barrio veíamos como normales, como por ejemplo, un arma cerca de los menores. Obvio que estaba descargada”, explicó el cantante.

El cantante valoró haber reaccionado y reconocer ese tipo de errores: “Llegue a darme cuenta de que son cosas que están normalizadas. Las ves normales en los barrios bajos. Quizás no era culpa mía ser un ignorante, pero para todos era normal. Nadie decía ‘¿qué hace un nene haciendo eso? Eso está mal’. Nadie”.

Por último, el intérprete de “Perrito malvado” dijo que se quiere mantener alejado de algunas situaciones peligrosas de las que estuvo rodeado. “No se necesitan esas cosas para vivir bien. Es más, hasta te trae problemas”, comentó en clara referencia a las situaciones que lo llevaron a estar más de un mes detendio en la DDI de Quilmes.

La emoción de L-Gante ante la aparición de su hija Jamaica

Entre otras cosas, L-Gante confesó que se había dado cuenta de que era conocido en cada uno de los rincones del país. “No me puedo esconder en ningún lado”, dijo. Y señaló que, ahora, había comprendido que tenía que tener sumo cuidado con cada una de sus acciones, hasta las más mínimas, ya que todo repercute en los medios de comunicación.

En ese momento, irrumpió en el estudio la pequeña de 2 años que el intérprete tuvo como fruto de su relación con Tamara Báez. Y la cara del músico se llenó de ternura. Entonces, en la pantalla se vio un video con mensajes de dos de sus seres más queridos que lo pusieron al borde de las lágrimas. “¿Qué es Elián para mí? ¡Uf! Muchas cosas, pero solamente una: es mi hijo. Es mi hijo y lo amo, lo quiero. Siempre va a contar conmigo, en las buenas y en las malas”, comenzó diciendo Claudia en la grabación.

De inmediato, apareció la abuela del cantante. “Para mí significa lo más grande que tengo. Es parte de mi familia, de mi hijo. Muy compañero con la abuela. Él estuvo mucho tiempo en la casa de la abuela y la acompañaba. Y a mí me falta tremendamente. Lo extraño”, dijo la mujer. Luego siguió la madre de Elián con los elogios para el joven: “Es el ser que despertó en mí cosas que a lo mejor yo ya daba por perdidas, cosas que pensé que ya no las iba a poder vivir o conocer. Y hoy estamos acá. Y vos estás ahí, arriba de ese escenario. Es un orgullo diferente, quizá. Porque él sabe muy bien todo el esfuerzo que me costó y que hicimos para que hoy estuviera ahí”.

Finalmente, la abuela cerró su mensaje diciendo: “Elián, un beso muy grande. Un beso a su pequeña divina que tiene, que es preciosa. Mucha suerte”. Y la mamá concluyó: “Vamos Elián, adelante, con fuerza. A demostrarle al mundo quién es L-Gante. Y los valores que tiene. Te quiero”.

Movilizado, el cantante hizo un corazón con sus manos en señal de agradecimiento. “Fue muy emotivo, una sorpresa”, dijo mientras se aferraba a su hija. “Las quiero mucho a mi mamá y a mi abuela. Le mando saludos si me está mirando, que la voy a ir a visitar pronto”, señaló.