La reacción de Benjamín Vicuña, el ex de La China Suárez, cuando le preguntaron por Rusheking

Eugenia «La China» Suárez publicó, días atrás, un tuit con el que criticó a su expareja Benjamín Vicuña y a quienes opinan sobre su vida. «Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más», tuiteó.

El mensaje de La China se sumó a las últimas apariciones que tuvo la actriz junto al cantante Rusherking, expareja de María Becerra. En ese contexto, un cronista de LAM encaró a Vicuña antes de un recital de Mau y Ricky para consultarle si tenía algo para decir respecto.

“No hablo. No voy a hablar de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar, tenemos una forma y listo. El resto… no puedo salir a comentar cosas que la verdad que no me corresponden”, indicó el actor chileno.

“Yo no hablo más. No hablo de ella. Es un tema que ya está cerradísimo así que… que ella busque su forma, pero no hablo más. Se acabó. No hablo de ella. Creo que ella es una mujer adulta”, agregó Vicuña al cronista que lo estuvo esperando antes del recital en el Movistar Arena.

Por último el movilero quiso saber si conocía a Rusherking y en todo caso si podría llegar a tener una buena relación con él, ya que se lo vincula en el último tiempo con La China. «Te lo pregunto bien, porque cuando uno se separa, se pueden presentar a las parejas… Te reís, Benja…», le señaló el cronista y Vicuña se despidió entre risas.