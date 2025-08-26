ESCUCHÁ RN RADIO
La reacción de Cormillot cuando lo confunden con el abuelo de su hijo y cómo transita la paternidad a los 86

El médico de 86 años contó en el programa de Mirtha Legrand que ya tiene "asumido" que lo confundan. Con humor, dijo que le pasa "unas 30 o 40 veces por día".

El reconocido médico Alberto Cormillot, quien está próximo a cumplir 87 años, reveló con humor cómo reacciona cuando en la calle lo confunden con el abuelo de su hijo Emilio, de casi cuatro años.

Invitado a «La Noche de Mirtha Legrand«, el profesional de la salud respondió a una pregunta directa de la conductora sobre si alguna vez le habían dicho «qué lindo su nieto».

Alberto Cormillot: «Pasa 40 veces por día»

Con una sonrisa, Cormillot relató su experiencia habitual: «Todos los jueves lo voy a buscar y vamos a la plaza, y eso pasa solamente unas 30 o 40 veces por día».

Lejos de mostrarse ofendido, el médico aseguró que es una situación que ya tiene naturalizada. «Ya lo tengo asumido», afirmó en la mesa de El Trece.

Además, Cormillot, quien fue padre junto a su esposa Estefanía Pasquini, remarcó que la llegada de Emilio fue una decisión meditada por la pareja. «Tuvimos la posibilidad, los dos estábamos de acuerdo y sabíamos que la edad no iba a ser un impedimento», concluyó.


