La receta económica que rinde: hacé 2 docenas de alfajores con cacao y 1 huevo

Los alfajores caseros son una de las tentaciones más irresistibles de la pastelería argentina. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, es posible lograr una receta rendidora que sorprenda a todos en la mesa. En este caso, la clave está en el cacao, que aporta sabor y color sin necesidad de usar chocolate ni frutas.

Con cacao y 1 huevo: la receta fácil y económica para 24 alfajores

Esta versión económica y práctica permite elaborar hasta 24 unidades con apenas un huevo, ideal para compartir en familia, llevar a la escuela o disfrutar en la merienda. Además, es una alternativa casera frente a los clásicos de confitería, con la ventaja de poder elegir el relleno que más guste, desde dulce de leche hasta cremas caseras.

La receta no solo es fácil, sino también accesible para quienes buscan un dulce rendidor sin complicaciones. Con una masa suave, un sabor intenso a cacao y el relleno a elección, estos alfajores se convierten en una opción perfecta para quienes desean endulzar el día con un toque casero y tradicional.

Ingredientes

Manteca 150g.

150g. Azúcar 120g.

120g. Huevo 1.

1. Yema 1.

1. Esencia de vainilla 2 cucharadas.

2 cucharadas. Harina 0000 340g.

340g. Cacao 35g.

35g. Polvo de hornear 1 y ½ cucharada.

1 y ½ cucharada. Bicarbonato de sodio 1 y ½ cucharada.

Además, se debe contar con 700 gramos de dulce de leche y 400 gramos baño de repostería semiamargo.

Paso a paso para la preparación de los alfajores de Cacao

Masa

Batir la manteca y el azúcar durante 5 minutos, para luego incorporar el huevo y luego la yema.

Perfumar con la esencia de vainilla.

Tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear y el bicarbonato .

. Incorporar a la preparación anterior y mezclar hasta amalgamar y, llevar al frío por 2 horas.

Estirar la masa en porciones hasta lograr un espesor de 5mm.

Cortar las tapas con un cortapastas de 8 cm. De diámetro.

Colocarlas en una placa enmantecada y hornear a 180° C 15 minutos.

Retirar y dejar enfriar.

Formar los alfajores con las tapas y el dulce de leche.

Sumergir cada alfajor en el baño de repostería fundido.

Y, dejar secar sobre papel manteca, hasta poder disfrutar luego.

Acompañar con un café este alfajor casero es un lujo que cada persona de puede dar si le gusta la pastelería casera, ya que no requiere de muchos ingredientes ni tiempo.

