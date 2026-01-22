La Reini mandó al frente a Rusherking: “Muchas amigas pasaron por ahí”

Los nuevos participantes en MasterChef Celebrity ya se enfrentaron a los primeros chispazos mediáticos desde su ingreso y el primero fue Rusherking, quien quedó en una posición incómoda frente al jurado tras una revelación de Sofía “La Reini” Gonet.

Los vencedores del repechaje, Esther Goris y Rusherking, hicieron su debut oficial en la competencia este miércoles.

La Reini Gonet puso en aprietos a Rusherking y encendió la polémica en MasterChef Celebrity

Todo comenzó cuando Wanda Nara indagó sobre la integración de los nuevos participantes al infame «grupo de WhatsApp» de los famosos.

“Hay que ver si pasan la prueba para entrar al grupo”, lanzó la Reini.

La conductora indagó más sobre las “pruebas” que tienen que atravesar y le consultó a la influencer, cuál es su opinión sobre el cantante.

Aunque comenzó destacando su talento y su look, la influencer sorprendió con una declaración que dejó a todos sin palabras: “Yo no sé si está de novio, pero tengo varias amigas que han pasado por ahí, así que no sé…”.

Mientras el cantante sonreía nerviosamente, el jurado movía la cabeza sin creer lo que estaban escuchando.

Por su parte, Wanda sentenció: “Rusher, esto es una manera de bautizarte. Bienvenido a la competencia”.

“Me recibieron bien, me sentí re cómodo”, comentó Rusher con ironía.