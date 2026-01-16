MasterChef: Rusherking picanteó a Damián Betular y se llevó todos los elogios

Previo a la eliminación de Evelyn Botto del certamen, las cocinas de MasterChef Celebrity volvieron a ser el escenario de un inesperado careo entre uno de los participantes y el exigente jurado, con un único fin: “ablandarlos”.

El reality se encuentra en etapa de “Repechaje”, dándole una última chance a los participantes que ya fueron eliminados de la competencia.

“Demostralo”: el cruce inesperado entre Rusherking y Betular en MasterChef Celebrity

El protagonista del careo fue el cantante Rusherking, quien presentó su “Rus Tower” – o «bro bien cheta”- con una seguridad que descolocó tanto al jurado como a Wanda Nara. Inmediatamente, el artista defendió su plato y desafió a Damián Betular.

“Está hecho con amor, ¿sabes? Si tenés amor en ese corazoncito”, lanzó Rusher.

Betular no se quedó callado ante el “apriete” y contestó: “Está bastante lleno de amor”. Pero el cantante le retrucó: “Demostralo”.

“Mi objetivo acá no es ganar MasterChef, es aflojar a Betular”, confesó en su entrevista personal.

El momento culmine fue cuando Betular se dispuso a probar el plato y el músico lo picanteó: “¿Qué pasó, bebito? ¿Te gustó?”. Lejos de reaccionar mal, el pastelero se rió con humor del atrevimiento del participante.

Las devoluciones de la “Rus Tower”

El consejo de Germán Martitegui de cambiar los palitos de madera por ramas de romero hizo que la brocheta de Rusher recibiera una de las mejores devoluciones de la noche.

“Está impecablemente presentado”, declaró el chef. “Está realmente excelente”, lo felicitó Donato de Santis, destacando el punto de la carne y el equilibrio de sus pepinos encurtidos.

“Hay un muy buen plato”, completó el pastelero.