La respuesta de «Petroka» a la pareja que se quejó por el valor del café en San Martín de los Andes

Una gran repercusión que generó el video que subieron a las redes una pareja de turistas quejándose por el exorbitante valor del café que consumieron en el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes. Una de las respuestas llegó a través del humorista conocido en las redes sociales, como el Petroka.

Se trata del humorista Mario Uribe, músico, docente y standapero de Cinco Saltos, Río Negro, elmaritoo en Istagram, quien se tomó muy en carne propia el tema del buen pasar que tienen los petroleros en Neuquén.

En esta ocasión, le responde a través de un video, que subió a su cuenta de Instagram (elmaritoo), a la pareja que estaba en San Martín de los Andes y decidió ir a tomar algo a una cafetería del cerro Chapelco, en plena temporada invernal, y se quejaron por el costo de las bebidas calientes que tuvieron que abonar.

Sin embargo, cuando les cobraron las bebidas calientes se quedaron boquiabiertos con el precio exorbitante que tuvieron que pagar.

“Adivinen cuánto nos cobraron este chocolate caliente y el café”, escribió la pareja en sus redes sociales junto al video que publicaron que rápidamente se volvió viral.

El video que compartieron en sus redes de TikTok y Youtube, en donde además escribieron “Qué afano dios mío, Chapelco.”, se hizo viral y generó indignación en los usuarios también por el valor del café y del chocolate que pagaron en el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes.

La respuesta de «Petroka» con un video en Instagram

Por otro lado, también hubo respuestas por parte de otros usuarios que se mostraron molestos con la actitud y el descargo de la pareja y defendieron a los comercios locales.

“Está perfecto, es un centro de ski.”, comentó un usuario. “No sé bien dónde es, pero se nota que es en la Patagonia, en plena temporada. Si les parecía caro, podrán no tomarse un café.”, opinó una joven. “La próxima lleven un termo con agua caliente y un frasco de café instantáneo hasta la base del cerro. Si no les da el cuero no vayan.”, escribió una usuaria.