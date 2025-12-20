APTRA apuesta al futuro y suma los Premios Martín Fierro de E-Sports en 2026

En medio de la interna que sacudió a APTRA y que derivó en la expulsión de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith, la entidad continúa avanzando con su agenda de cara a 2026.

Tras una escandalosa asamblea, la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio comenzó a confirmar las primeras actividades oficiales del próximo año.

APTRA definió su agenda 2026 y amplía los Martín Fierro a nuevas disciplinas

Una de las decisiones más relevantes fue el anuncio de la primera edición de los Premios Martín Fierro de E-Sports, que se realizarán en febrero de 2026. El reconocimiento apunta a una actividad en pleno crecimiento y considerada por la entidad como “el deporte del futuro”.

La ceremonia tendrá lugar en el Centro de la Disciplina del Gobierno de la Ciudad, ubicado en el barrio de Barracas, un espacio orientado a jóvenes que combina formación en tecnología, creatividad y nuevas disciplinas vinculadas al diseño, la programación y la música.

Además, APTRA confirmó la segunda edición de los Martín Fierro Digital, prevista entre fines de febrero y principios de marzo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con participación de influencers, programas de cable, radios digitales y redes sociales.

El calendario del primer trimestre se completará con una nueva edición del Martín Fierro de la Moda, programada para el 23 de marzo de 2026 en el Hotel Four Seasons, mientras que la música también tendrá su estreno con los Premios Martín Fierro a la Música, que se entregarán el 12 de abril en Madero Tango.