La salud de Bruce Willis continúa deteriorándose a pasos acelerados. En 2023, el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta tanto las capacidades cognitivas como motrices.

Su esposa Emma Heming Willis, confirmó una de las decisiones más difíciles que debieron tomar en familia: el actor fue trasladado de su casa a un hogar especializado con atención médica las 24 horas. Los detalles.

La salud de Bruce Willis se deterioró y su familia tomó una difícil decisión

Bruce Willis, una de las leyendas del cine, enfrenta un complicado cuadro de salud. Desde su diagnóstico inicial de afasia en 2022, el actor comenzó a sufrir también de demencia frontotemporal en 2023. En una reciente entrevista, su esposa Emma Heming Willis, aseguró que el actor ya casi no habla y su cerebro sufre un deterioro cada vez mayor.

En una reciente entrevista con ABC News, en el marco del especial «Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey» (Emma y Bruce Willis: El viaje inesperado), la actriz y activista detalló que la familia de la estrella de Hollywood tuvo que tomar una difícil decisión, para preservar su salud.

La mujer comentó que Bruce, ya no vive en la casa familiar aunque permanece cerca. La nueva residencia, descrita por la mujer como “una segunda casa”, fue diseñada para brindarle cuidados constantes, acompañamiento profesional y un entorno adaptado a sus necesidades médicas.

“Es una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar, pero sabía que Bruce habría querido eso para nuestras hijas por encima de cualquier cosa”, confesó conmovida Emma durante la charla con la periodista Diane Sawyer. Este cambio, significa un ambiente emocional más saludable para la toda la familia.

A pesar del traslado del actor a una residencia especial, su familia y amigos se organizan para pasar tiempo de calidad con él. Su mujer comentó que todos los días ella desayuna, almuerza y cena con él. Por su parte, Heming comentó que las respuestas de Bruce Willis son cada vez más sutiles: «una mirada, una sonrisa, un gesto»

La esposa del actor comentó cómo fue el proceso de adaptación a esta nueva realidad: “Ha sido muy duro acompañarlo. Bruce tiene dificultades para comunicarse, pero nosotros aprendimos a escuchar con otros sentidos, a valorar cada instante”.

Emma aseguró que la familia optó por enfocarse en lo que sí se puede compartir y dejar de lado la frustración que conlleva la pérdida de habilidades comunicativas: “Eso es todo lo que necesito, ¿sabes?. No necesito que él sepa que soy su esposa, que nos casamos tal día, y esto es lo que es, no necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo» Emma Heming Willis comentó que a pesar de todo, se siente muy agradecida de que su marido «todavía esté aquí.»