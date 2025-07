La salud de Bruce Willis, cada vez más complicada: ya no puede leer ni escribir y perdió la capacidad de comunicación

Bruce Willis, una de las leyendas del cine, enfrenta un complicado cuadro de salud. Desde su diagnóstico inicial de afasia en 2022, el actor comenzó a sufrir también de demencia frontotemporal en 2023.

Bruce Willis, una de las leyendas del cine, enfrenta un complicado cuadro de salud. Desde su diagnóstico inicial de afasia en 2022, el actor comenzó a sufrir también de demencia frontotemporal en 2023. El actor, está luchando por su vida y enfrenta su batalla más difícil lejos, de los guiones.



Willis está sumergido en un deterioro de salud que avanza y de a poco le quita las herramientas más básicas, como la comunicación y la conexión con su entorno. En el último tiempo, testimonios de su círculo más íntimo revelaron que el actor «ya no es totalmente verbal», perdió la capacidad de mantener cualquier tipo de conversación y su estado físico también se encuentra comprometido ya que sufre dificultades motoras que no le permiten caminar.

Además, según trascendió, Willis ya no puede leer ni escribir. El actor perdió uno de sus mayores placeres, la lectura, que hoy quedó completamente fuera de su vida.

El estado de salud de Bruce Willis y el acompañamiento de su familia

La demencia frontotemporal a día de hoy, no tiene cura. El enfoque médico se centra exclusivamente en los cuidados paliativos, por lo que el objetivo no es revertir el daño, sino gestionar los síntomas y preservar la calidad de vida de Bruce Willis durante el tiempo que le quede.

Los expertos estiman que la progresión de la demencia frontotemporal puede extenderse entre siete y trece años desde el momento del diagnóstico, un largo y doloroso adiós tanto para el paciente como para sus seres queridos. Afortunadamente, la estrella de Hollywood cuenta con el apoyo incondicional de su esposa, Emma Heming, quien siempre se mantuvo a su lado, y el de toda su familia.

En uno de los últimos posteos de Instagram, Emma habló sobre la enfermedad de Bruce: “Para ser justa conmigo misma, estos días simbólicos revuelven mucho. Hoy estoy profundamente triste. Deseo, con cada célula de mi cuerpo, que las cosas pudieran ser diferentes para él y más ligeras para nuestra familia”, escribió para el Día del Padre.

Sin embargo, Heming también eligió transmitir un mensaje de aceptación sobre la enfermedad que padece su esposo: “Es lo que hay. Y aunque pueda sonar despectivo, para mí no lo es. Me ayuda. Me ayuda a volver a la aceptación de lo que es y no luchar contra esto a cada paso del camino como solía hacerlo”.