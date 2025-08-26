Decenas de bandas han terminado en malos términos; la mayoría de las veces, las separaciones ocurren por problemas de egos o disputas por regalías que incluso llegan a instancias judiciales. Tal es el caso de The Police, que dejó a Sting en la vereda opuesta a la de sus excompañeros Andy Summers y Stewart Copeland.

Sting enfrenta fuertes acusasiones y una demanda millonaria: «Es egoísta, narcisista y misántropo»

Existen decenas de casos de excompañeros de bandas que se enfrentan por problemas judiciales y de regalías. Ahora, Sting acaba de ser demandado nuevamente por sus excompañeros de The Police. El guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland le reclaman sumas “sustanciales” en materia de regalías de las canciones de la banda que les corresponderían a ellos, pero no las están recibiendo.

Dicha demanda fue presentada ante el Tribunal Superior de Londres y se estima que son millones de libras lo que los músicos exigen, a pesar de las canciones de la banda británica solían ser composiciones de Sting.

La acción judicial fue interpuesta en agosto de 2025 por Summers y Copeland, quienes alegan que Sting, cuyo nombre real es Gordon Matthew Sumner, y su empresa Magnetic Publishing Limited, les adeudan sumas millonarias en concepto de regalías. El caso, registrado bajo la categoría de “contratos y acuerdos comerciales generales”, surge tras años de intentos fallidos de alcanzar un acuerdo extrajudicial.

Una fuente cercana al caso informó a The Sun que el conflicto data de años: «Esto se venía gestando desde hace un tiempo. Los abogados intentaron llegar a un acuerdo extrajudicial en repetidas ocasiones, pero no lograron avanzar”. Y sumó: “Andy y Stewart decidieron que no había otra alternativa que la corte y apretaron el botón. Ellos dicen que se les deben millones en regalías perdidas”

Las fricciones entre los miembros de The Police nunca fueron un secreto. El propio Sting, en una entrevista con Rolling Stone en 1983, reconoció: “No es una relación fácil, de ninguna manera. Somos tres individuos muy autónomos, y una banda es la mayoría de las veces una alianza artificial. Hay tensiones, pero creo que hay un gran amor entre nosotros y un respeto genuino. No puedo pensar en dos músicos con los que prefiera tocar. Pero ninguno de nosotros es fácil para trabajar. No es todo camaradería, y nunca lo fue”.

Por su parte Stewart Copeland, también ha opinado sobre el complejo carácter de Sting. En declaraciones recogidas por Daily Mail, el baterista lo describió como “egoísta, narcisista y misántropo”, y añadió que su ego “es tan grande que es visible desde la luna”.