Este martes Taylor Swift, superestrella del pop, confirmó hoy la noticia que muchos esperaban: su compromiso con el jugador de la NFL, Travis Kelce. El anuncio, hizo estallar las redes sociales y el mundo de las swifties se enamoró del anillo que desde ahora Taylor luce en su dedo anular izquierdo. Los detalles de esta pieza única, diseñada artesanalmente.

Taylor Swift y Travis Kelce se casan: el romántico posteo del anuncio

Este martes Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce, su pareja, mostrando el imponente anillo de compromiso que le ofreció el jugador de la NFL para sellar el amor que los une desde hace varios años. Se trata de una noticia por demás esperada por parte de las swifties que, además de escuchar su música y estar al día con los lanzamientos de la cantante, siguen el devenir de la feliz pareja.

El anuncio fue hecho a través de Instagram, donde la pareja compartió una publicación con diversas fotos donde se los ve enamorados con una divertida descripción: «Su profesora de inglés y su profesor de gimnasio se casarán».

En las fotos se puede ver el increíble anillo que luce a partir de ahora Taylor: una pieza que no pasa desapercibida y combina romanticismo con un aire vintage. Detrás de esta increíble joya está una mujer, hija de un orfebre y su trabajo es completamente artesanal.

El increíble anillo de compromiso de Taylor Swift: una pieza única diseñada a mano

En las fotos del posteo donde la feliz pareja anunció su compromiso, se puede apreciar el increíble anillo que Taylor Swift luce a partir de ahora en su mano izquierda. Se trata de una joya única, tallada artesanalmente por Kindred Lubeck, hija de un orfebre y fundadora de Artifex Fine Jewelry una tienda que diseña piezas exclusivas.

La joya diseñada por Lubeck está claramente inspirada en la época victoriana (tanto por el corte como por el engaste), en la que la joyería estaba cargada de significado sentimental, artesanía y simbolismo; todo lo que podría ser la letra de una canción de Taylor Swift.

Taylor Swift y Travis Kelce.-

El anillo es un antique cushion cut (un diamante con una forma cuadrada o rectangular con esquinas redondeadas) de ocho quilates, Color F y claridad VS1 (un diamante «Color F» significa que tiene un color casi incoloro, clasificándose como un color excelente, mientras que «claridad VS1» indica que el diamante tiene inclusiones muy pequeñas que son difíciles de ver, incluso con un aumento de 10x y que no son visibles a simple vista)

Esta pieza, que ocupa con presencia en el dedo anular de la cantante, alcanza un valor aproximado de 550.000 dólares. El diamante, un old mine brilliant de corte histórico redondeado en las esquinas, está engastado en oro amarillo de 18 quilates mediante un bezel ring, un estilo en el que la piedra queda completamente rodeada por metal, aquí oro, en lugar de sujetarse con garras. La montura se adorna además con grabados a mano y diamantes más pequeños en los hombros del aro.

Por estas horas, Kendrick Lubeck, artesana de esta increíble pieza, se convirtió en parte de la historia de Taylor y las swifties ya se lo hicieron notar, llenando sus posteos de comentarios, maravilladas por el detalle de su trabajo.