La salud de Jorge Lanata: suspendieron un traslado programado al centro de neurorehabilitación

El periodista Jorge Lanata debía ser trasladado a un centro de neurorehabilitación para continuar con su tratamiento aunque el procedimiento fue impedido durante esta semana por disposiciones clínicas.

¿Por qué quedó sin efecto el traslado de Jorge Lanata?

Esta mañana, el centro Fleni de rehabilitación neurológica, que estaba dentro de las opciones, para que sea derivado el comunicador, alertó que no se encuentran en condiciones para recibirlo. La entidad avisó que no cuentan con las disposiciones clínicas para contenerlo como paciente.

En este sentido, el círculo cercano a Lanata aguardaba que la derivación se realice entre hoy y el jueves. Sin embargo, por cuestiones logísticas, quedó sin efecto.

Por tanto, restan dos centros asistenciales alternativos. Sin embargo, según se supo, en el ámbito familiar trascendió la posibilidad de trasladar al Hospital Italiano, en donde el periodista lleva cinco meses de internación, a los fisiatras y el personal necesario para su recuperación.

Nueva cirugía: sería la quinta intervención en menos de medio año

Además, trascendió que el periodista deberá ser intervenido nuevamente. El comunicador se sometió a cuatro cirugías en el lapso de su estadía en el nosocomio por un cuadro de isquemia intestinal.

No obstante, en esta ocasión, el procedimiento actual sería de rutina y no estaría relacionado con el área abdominal, sino con su alimentación enteral -es una intervención que consiste en administrar nutrientes por el aparato digestivo a pacientes que no pueden alimentarse por sí mismos-.

El nuevo procedimiento sería una gastrostomía y se llevaría adelante entre el viernes y el sábado. El objetivo sería que el comunicador reciba una buena alimentación y pueda ser trasladado.