La sorprendente decisión de Rosina en Gran Hermano: a quién nominó

Rosina Beltrán, una de las participantes uruguayas de Gran Hermano, obtuvo un importante beneficio en el juego luego de atender el teléfono rojo. «Deberás poner en placa a un compañero pero todavía no podrás nombrarlo» dijo la voz de Gran Hermano, generando una gran reacción de los «hermanitos».

Santiago del Moro, conductor del programa, convocó a todos los participantes al living de la casa y le explicó a Rosina que al participante que decida nominar no podrá ser salvado por el líder de la semana. Además, le pidió que nombre a quién no subiría a la placa nunca, ella nombró a Denisse, Nicolás, Joel, Agostina, Chula y El Manzana.

A la hora de elegir a quien subir a la placa, la participante dijo estar entre dos nombres, pero finalmente decidió elegir a Lisandro Navarro.

Los usuarios de las redes se vieron muy sorprendidos ante esta decisión, ya que la semana pasada Alan Simone había obtenido el mismo beneficio que Rosina y había decidido subirla a ella a la placa. La decisión de el jugador había sido duramente criticada por los televidentes porque ambos habían tenido un pequeño romance durante las primeras semanas en la casa.

Por ello, era esperado que la participante Uruguaya nominara a Alan a modo de venganza pero decidió a Lisandro «Licha» Navarro.

Luego de la inesperada «fulminante» Simone se acercó a Beltrán y le dijo que «no se coma la cabeza y se sienta mal todo el día como se había sentido él» cuando le tocó usar su beneficio. Las redes tomaron la reacción de Alan como manipulación y se posiciona entre los menos favoritos de la casa.

La reacción de Lisandro: la trató a Rosina de careta

Después de tomar su decisión la participante se acercó a Licha para hablar sobre lo sucedido. “Licha, ¿pensaste que te iba a mandar a vos a placa?” preguntó. “Sí, seguro. 100 por ciento” contestó el jugador oriundo de Lomas de Zamora.

“Estaba entre dos personas y…” continuó Rosina, pero fue interrumpida por Licha quien le dijo irónicamente: “Ah y caíste justo conmigo… Dale, Rosi, no pasa nada. No seamos caretas. Es normal boluda, yo sabía ya”.

“¡Pero boludo, estás re flasheando! Estuve a punto de no mandarte, fue a último momento. Tenía a otra persona en la cabeza” dijo la uruguaya visiblemente enojada. «No pasa nada, es parte del juego. No me importa, Rosi. No me tenés que dar ninguna explicación.” contestó Navarro.

“No estaba segura. No te tenía en mente, pero ni en pedo. Tenía a otra persona en la cabeza, pero me presionaron tanto que dije ‘bueno, ya fue, al azar’”, agregó Rosina. Lisandro le pidió que «se haga cargo» a lo que ella reaccionó diciendo: “Me hago cargo, pero no estaba segura. Si pensaste que te tenía a vos en mente, estás muy equivocado”

“Está bien… Yo por lo menos no la careteo. Vos sí. Lo que estás diciendo es un caretaje. Está perfecto. A vos te da risa cualquier cosa y es parte del juego. No me importa quién es la otra persona” sentenció duramente el participante.